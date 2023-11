Koszmarna pogoda w nocy. Nie tylko wichury. Tam będzie najgorzej

Ostrzeżenia przed pogodowym armagedonem dla całej Polski. Połowa kraju z pomarańczowym alertem. Co to oznacza?

Wichury, opady, a nawet burze. Taka będzie będzie pogoda w nocy

Synoptyk IMGW Michał Folwarski powiedział w rozmowie z PAP, że noc z czwartku na piątek (23/24 listopada) będzie deszczowa i wietrzna. Najsilniejsze porywy wiatru, do 95 km/h, spodziewane są na Wybrzeżu i terenach podgórskich Karpat. Folwarski zaznaczył, że do piątku (24 listopada), do pierwszej części dnia, ostrzeżenie przed silnym wiatrem będzie jeszcze obowiązywało w północnej połowie kraju, w górach i na terenach podgórskich.

Najbliższa noc to nie tylko wichury, ale również opady, nie tylko deszczu, ale także deszczu ze śniegiem i śniegu. Prognozowane są też... burze, szczególnie w północnych regionach Polski.

Najwięcej ma padać na Warmii i Mazurach, gdzie spadnie do 10-15 mm deszczu. Podobnie w rejonach podgórskich Karpat. W Sudetach suma opadów sięgnie do 20 mm. W Karpatach prognozowany przyrost pokrywy śnieżnej wyniesie do 10 cm, zaś w Sudetach do 15-20 cm.

Nadchodząca noc będzie cieplejsza niż poprzednie. Jedynie na północy niewielki mróz. Na pozostałym obszarze od zera do 4 stopni Celsjusza. Wiatr będzie zachodni i południowo-zachodni, jedynie na Wybrzeżu północno-zachodni.

W piątek (24 listopada) nadal będzie silnie wiać: na Wybrzeżu i w Tatrach. Temperatura maksymalna niższa niż w czwartek. Od 1 stopnia w rejonach podgórskich Karpat do 4-5 stopni Celsjusza na południu i zachodzie kraju oraz na Wybrzeżu. Prognozowany jest też deszcz, deszcz ze śniegiem i śnieg. Najmocniejsze opady w górach.

Porywy wiatru sięgają 60-65 km/h, a punktowo ponad 70 km/h. Nad morzem porywy mogą być jeszcze silniejsze. W najbliższych godzinach średnia prędkość wiatru będzie dochodzić do 40-50 km/h, porywy do 80-85 km/h. Silny wiatr utrzyma się do godzin nocnych.#IMGW #wiatr #ostrzeżenie pic.twitter.com/U4VX0Lla6w— IMGW-PIB METEO POLSKA (@IMGWmeteo) November 23, 2023

