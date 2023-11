Śnieg, burze i wichury do 100 km/h. Gdzie będzie najgorzej? Eksperci wskazali

Ostrzeżenia przed pogodowym armagedonem dla całej Polski. Połowa kraju z pomarańczowym alertem. Co to oznacza?

Jaka będzie pogoda w piątek 24 listopada 2023?

Z informacji przekazanych przez ekspertów z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej (IMGW) wynika, że w piątek 24 listopada 2023 w Polsce zachmurzenie będzie umiarkowane i duże z opadami deszczu ze śniegiem, śniegu, deszczu i krupy śnieżnej. Możliwe burze.

- Prognozowana wysokość opadów na Pojezierzach i w Karpatach około 10 mm. Prognozowany przyrost grubości pokrywy śnieżnej w górach o 5 cm do 10 cm - czytamy na stronie IMGW.

Niemcy już to wiedzą. Taka będzie zima 2023/2024. Jeden szczegół budzi szczególny niepokój

Termometry wskażą maksymalnie do 5°C.

- Temperatura maksymalna od 1°C w rejonach podgórskich Karpat do 5°C nad morzem i lokalnie na południu - informuje IMGW.

Eksperci przestrzegają również przed wichurami.

- Wiatr umiarkowany, na wybrzeżu dość silny, porywisty, z kierunków zachodnich. Na wybrzeżu i w rejonach podgórskich Karpat porywy do 85 km/h, w górach do 100 km/h oraz stopniowo słabnące. W górach zawieje i zamiecie śnieżne - podają.

Pogoda IMGW dla Polski na jutro. Noc z piątku na sobotę (24.11.2023/25.11.2023)

Według prognoz meteorologów z IMGW, w nocy z piątku na sobotę (24.11.2023/25.11.2023) zachmurzenie będzie duże z większymi przejaśnieniami i przelotnymi opadami śniegu, na Pomorzu deszczu ze śniegiem. Możliwe burze. Prognozowana wysokość opadów na południu kraju oraz w rejonie Zalewu Wiślanego około 10 mm. Prognozowany przyrost grubości pokrywy śnieżnej o 5 cm do 8 cm miejscami na Pomorzu i Warmii oraz o 10 cm w Sudetach. Temperatura minimalna od -6°C w rejonach podgórskich Karpat, około -2°C na przeważającym obszarze kraju, do 2°C na wybrzeżu. Wiatr słaby i umiarkowany, na wybrzeżu okresami dość silny, porywisty, z kierunków zachodnich. W Karpatach porywy wiatru do 70 km/h, w Sudetach do 90 km/h. W górach zawieje i zamiecie śnieżne. Miejscami ślisko na drogach i chodnikach.

Piękna zima w Warszawie. Spadło kilka centymetrów śniegu Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.