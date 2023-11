Niż Niklas przyniesie pogodowe szaleństwo. Synoptycy ostrzegają przed ulewami i burzami [Prognoza IMGW na 23.11.2023]

Eksperci od pogody są zgodni - niż Niklas bardzo negatywnie wpłynie na warunki atmosferyczne w naszym kraju. W czwartek (23 listopada 2023) towarzyszyć nam będą niebezpieczne zjawiska meteo. Pojawią się zimowe akcenty, ale to nie one są najbardziej niepokojące. Na nizinach odczujemy mroczną stronę jesieni. Gdy spojrzymy za okno, oczom naszym ukarze się ponury klimat. Zachmurzenie będzie całkowite i duże. Niestety, to dopiero początek złych wieści.

Jaka będzie jutro pogoda? Prognoza na czwartek, 23 listopada 2023

Synoptycy IMGW biją na alarm. W dzień wystąpią opady deszczu i deszczu marznącego powodującego gołoledź, w rejonach podgórskich i na wschodzie deszczu ze śniegiem, w górach śniegu. - Na Pojezierzach opady deszczu o natężeniu umiarkowanym i silnym i tam prognozowana wysokość opadów od 10 mm do 20 mm. Możliwe burze - czytamy w prognozie synoptycznej Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej.

- Wiatr będzie umiarkowany i dość silny, na wybrzeżu silny i bardzo silny, od 45 km/h do 60 km/h, porywisty, południowo-zachodni i zachodni. W kraju miejscami porywy do 85 km/h, na wybrzeżu do 95 km/h, w Karpatach do 100 km/h i w Sudetach do 140 km/h. W górach zawieje i zamiecie śnieżne - czytamy w prognozie na 23 listopada. Tego dnia będziemy zwracać uwagę na śledzenie ostrzeżeń IMGW.

Pogoda IMGW na czwartek. Temperatura 23.11.2023

Spore różnice temperatur odnotujemy na terenie naszego kraju. Można śmiało powiedzieć, że dojdzie do starcia zimy z jesienią. Temperatura maksymalna ukształtuje się na poziomie od 0 stopni Celsjusza w rejonach podgórskich Karpat, około 6°C w centrum, do 11°C na zachodnim wybrzeżu. Na dwucyfrowe wartości na plusie mogą liczyć mieszkańcy Szczecina i Gorzowa Wielkopolskiego. Względnie ciepło będzie również w Bydgoszczy, Torunia, Gdańska, Koszalina, Olsztyna i Zielonej Góry - 8-9 stopni.

W nocy z czwartku na piątek zachmurzenie będzie duże z opadami deszczu ze śniegiem, śniegu, deszczu oraz krupy śnieżnej. Możliwe burze. Prognozowana wysokość opadów na północnym wschodzie i na południu od 15 mm do 20 mm. Prognozowany przyrost grubości pokrywy śnieżnej o 10 cm w Sudetach i o 12 cm w Karpatach. Temperatura minimalna od -1°C na Pomorzu, około 2°C w centrum, do 4°C na wybrzeżu i gdzieniegdzie na południu.

- Wiatr będzie umiarkowany i dość silny, na wybrzeżu silny, do 45 km/h, porywisty, z kierunków zachodnich. W kraju miejscami porywy do 85 km/h, na wybrzeżu i w rejonach podgórskich Karpat do 90 km/h, w Karpatach do 140 km/h i w Sudetach do 160 km/h. W górach zawieje i zamiecie śnieżne - wskazuje IMGW. Prognozy będziemy rzecz jasna aktualizować.