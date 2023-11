Pogodowa masakra w Polsce. Eksperci zapowiadają wichury do 140 km/h i śnieżyce

Analiza końcówki listopada w pogodzie może przyprawić o ból głowy. Chociaż w kalendarzu wciąż mamy jesień, to zima już pokazuje groźne oblicze. Najgorsze jednak dopiero przed nami. Ciekawą analizę pogody w Polsce przeprowadziła synoptyk tvnmeteo.pl Arleta Unton-Pyziołek. Zdaniem ekspertki, już w czwartek (23 listopada 2023) Polska ponownie dostanie się pod wpływ układu niżowego Niklas, wielkiego cyklonu szerokości umiarkowanych znad północnego Atlantyku. Jak nietrudno się domyślić, przyniesie on niespokojną pogodę, która może poskutkować utrudnieniami komunikacyjnymi. Trzeba będzie uważnie śledzić ostrzeżenia meteo. Już w środę Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej przekazał alerty drugiego stopnia (pomarańczowe) przed silnym wiatrem i opadami marznącymi. Dotyczą one województw: pomorskiego, zachodniopomorskiego, kujawsko-pomorskiego, mazowieckiego, warmińsko-mazurskiego i podlaskiego. Możliwe są aktualizacje.

Wichury do 140 km/h i śnieżyce to nie wszystko. Brutalna prognoza pogody dla Polski

Eksperci z serwisu tvnmeteo.pl wskazują, że cyklon atlantycki przyniesie wielkie zawirowanie mas powietrza, co poskutkuje silnym wiatrem do 100 km/h i sztormem na Bałtyku. Centrum wiru znajdzie się w piątek nad zachodnią Rosją, zostawiając Polskę w jego zachodniej tylnej części, w strumieniu mas powietrza zaciąganych prosto z północy. Dodatkowo, swoje zrobi wyż znad Wysp Brytyjskich, który pomoże zatoce zimna dotrzeć do południowych regionów Starego Kontynentu.

Czwartek (23 listopada 2023) w Polsce przedstawia się wyjątkowo nieciekawie. Kierowcy muszą się liczyć z opadami mokrego śniegu do 5 cm i śniegu z marznącym deszczem, w centrum kraju i na zachodzie przechodzącym w deszcz. Najgorzej ma być na Pomorzu - tam synoptycy spodziewają się nawet 10-20 litrów deszczu na metr kwadratowy. - Wiatr okaże się południowo-zachodni i zachodni, silny. W porywach rozwijać będzie do 80-100 km/h, nad morzem do 115 km/h, a w górach nawet do 140 km/h - wskazują eksperci serwisu tvnmeteo.pl. Te doniesienia potwierdza również IMGW.

W kolejnych dniach wiatr będzie spokojniejszy, choć w piątek i sobotę może dochodzić do 60-80 km/h. Wystąpią opady śniegu, a na Pomorzu również deszczu ze śniegiem. Drogi i chodniki będą śliskie. Weekend będzie zimowy pod względem temperatur. Na zachodzie termometry pokażą 2-3 stopnie na plusie, a w niedzielę (26 listopada) w okolicach Suwałk nawet w ciągu dnia trzeba się liczyć z mrozem na poziomie -5 stopni Celsjusza. Prognozy będziemy aktualizować w naszym serwisie.

Po krótkim uspokojeniu w pogodzie już dziś w nocy i jutro w całym kraju groźne zjawiska: silny wiatr w porywach do 80-85 km/h(na wybrzeżu 95-100 km/h, w górach 140 km/h), a także opady śniegu, deszczu i opady marznące. Wszystko za sprawą niżu #Niklas.#imgw pic.twitter.com/pLFncjY1vi— IMGW-PIB METEO POLSKA (@IMGWmeteo) November 22, 2023