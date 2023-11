Dostali alert RCB! "Możliwe przerwy w dostawie prądu". W tych regionach jest najgorzej

Ostrzeżenia przed pogodowym armagedonem dla całej Polski. Połowa kraju z pomarańczowym alertem. Co to oznacza?

W czwartek przed południem informowaliśmy was o alertach IMGW dla całej Polski. Synoptycy przestrzegali przede wszystkim przed opadami marznącymi i silnym wiatrem, a intensywne opady deszczu zaatakowały na Pomorzu, w Zachodniopomorskiem i w województwie warmińsko-mazurskim. Komunikat Rządowego Centrum Bezpieczeństwa zwraca uwagę przede wszystkim na możliwe utrudnienia komunikacyjne. Alert RCB związany z wichurami otrzymali mieszkańcy woj. śląskiego, podkarpackiego i małopolskiego. Należy zachować szczególną ostrożność.

- Uwaga! Dziś i jutro (23/24.11) silny wiatr. Możliwe przerwy w dostawie prądu. Zabezpiecz rzeczy, które może porwać wiatr - tak wygląda czwartkowy alert RCB.

Za pogodowe szaleństwo odpowiada niż Niklas. Na wybrzeżu możliwe są burze. - Wiatr umiarkowany i dość silny, na wybrzeżu silny i bardzo silny, od 45 km/h do 60 km/h, porywisty, południowo-zachodni i zachodni. Porywy wiatru miejscami do 85 km/h, na wybrzeżu do 95 km/h, w Karpatach do 100 km/h, w Sudetach do 160 km/h - wskazuje Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Warto na bieżąco śledzić mapę z ostrzeżeniami. Prognozy będziemy aktualizować w ciągu dnia.

‼Alert RCB‼"Uwaga! Dziś i jutro (23/24.11) silny wiatr. Możliwe przerwy w dostawie prądu. Zabezpiecz rzeczy, które może porwać wiatr." Alert tej treści został wysłany do odbiorców w części woj. śląskiego, podkarpackiego i małopolskiego. pic.twitter.com/R75xWwBT34— Rządowe Centrum Bezpieczeństwa (@RCB_RP) November 23, 2023