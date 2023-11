i Autor: Shutterstock Przed nami drastyczny spadek ciśnienia.

To stanie się już wkrótce! Drastyczna zmiana w pogodzie zagrożeniem dla zdrowia

Pogoda w najbliższych dniach będzie się szybko i gwałtownie zmieniać. Jedną ze zmian będzie potężny spadek ciśnienia, i to nawet o 50 hPa w ciągu kilkudziesięciu godzin. To fatalne wieści dla tych, którzy źle znoszą gwałtowne zmiany pogody. To zagrożenie dla zdrowia. Szczegóły poniżej.