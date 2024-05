Kolejny dzień potężnych burz. IMGW wydało ostrzeżenia. Te województwa są zagrożone

Gwałtowne burze nad Polską 21.05.2024. Ostrzeżenia IMGW

W poniedziałek (20 maja) burze przeszły nad zachodnią Polską. Sieć obiegły zdjęcia i filmy z Gniezna, gdzie przeszła potężna nawałnica. Wtorek (21 maja) ma być kolejnym dniem z potężnymi burzami. Szczególnie narażeni są mieszkańcy województwa podlaskiego i warmińsko-mazurskiego. Tam obowiązują pomarańczowe alerty meteo drugiego stopnia. Ostrzeżenia pierwszego stopnia (żółty alert meteo) obowiązuje dla województw:

pomorskiego,

mazowieckiego,

lubelskiego,

podkarpackiego,

⚠️UWAGA⚠️‼️ NOWE OSTRZEŻENIA METEOROLOGICZNE #IMGW ‼️⚡BURZE 1 i 2⁰🟡🟠Prognozowane są burze, którym miejscami będą towarzyszyć bardzo silne opady deszczu do 40 mm, oraz porywy wiatru do 80 km/h. Lokalnie grad.➡️https://t.co/6QbbT2QvGd#IMGW pic.twitter.com/iHs3ihNqyS— IMGW-PIB METEO POLSKA (@IMGWmeteo) May 21, 2024

Taka będzie pogoda we wtorek 21.05.2024

Co wiemy jeszcze o pogodzie we wtorek (21 maja)? Synoptycy z IMGW spodziewają się wysokich temperatur. Na termometrach maksymalnie od 23°C do 26°C. Najcieplej w centrum i na południu kraju, tam do 28°C. Chłodniej nad morzem, od 16°C do 21°C, a w górach od 20°C do 23°C. We wschodniej Polsce miejscami przelotny deszcz, lokalnie burze, możliwy grad. - Bez opadów jedynie na ziemi lubuskiej i w Wielkopolsce. Prognozowana suma opadów w trakcie burz od 15 mm do 20 mm zwłaszcza na Przedgórzu Sudeckim i na Podkarpaciu, największe sumy opadów prognozowane są na północnym wschodzie i tam około 40 mm - czytamy w komunikacie IMGW. Wiatr słaby i umiarkowany, z kierunków wschodnich. W czasie burz porywy do 70 km/h, lokalnie na północnym wschodzie do 80 km/h.

Co więcej, prognozy IMGW na najbliższe dni wskazują, że w nadchodzącym tygodniu możemy jeszcze spodziewać się gwałtownych burz. Więcej w artykule Idzie lato?! Nawet 28 stopni! Eksperci widzą jeden problem

Źródło: IMGW

Ekstremalne rekordy pogodowe w Polsce Pytanie 1 z 10 Najwyższa temperatura powietrza została zanotowana w Prószkowie w woj. opolskim. Ile wynosiła? 40,2 °C 45,8 °C 47,1 °C Dalej