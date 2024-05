Czerwony alarm. IMGW ostrzega. "Zostań w domu, jeśli możesz"

Burze nad Polską. Ostrzeżenia IMGW. Tutaj będzie najgorzej

IMGW wydało komunikat, że w poniedziałek (20 maja) od wczesnych godzin popołudniowych do północy "w Polsce ponownie pojawią się niebezpieczne burze z lokalnie bardzo silnymi opadami deszczu do 50 mm, z porywami wiatru do ok. 70 km/h oraz z opadami gradu i wyładowaniami atmosferycznymi".

- W obszarach występowania prognozowanych opadów burzowych, na mniejszych rzekach oraz w zlewniach zurbanizowanych, mogą wystąpić gwałtowne wzrosty stanów wody. W przypadku wystąpienia szczególnie intensywnych opadów, istnieje możliwość przekroczenia stanów ostrzegawczych - czytamy w komunikacie.

IMGW wydało alerty meteo dla wszystkich województw, z wyjątkiem woj. dolnośląskiego. Dla niektórych regionów są to ostrzeżenia pierwszego i drugiego stopnia, tymczasem dla powiatów w woj. wielkopolskim, kujawsko-pomorskim i lubuskim obowiązuje czerwony alarm trzeciego stopnia.

⚠️UWAGA⚠️‼️ NOWE OSTRZEŻENIA METEOROLOGICZNE #IMGW ‼️🔴BURZE 3⁰Dla powiatów w woj. wielkopolskim, kujawsko-pomorskim i lubuskim stopień ostrz. został podniesiony. Prognozowane są burze z ulewnymi opadami do 80 mm, porywy do 70 km/h i grad.➡️https://t.co/6QbbT2PXQF#IMGW pic.twitter.com/NMzDn7Y1R9— IMGW-PIB METEO POLSKA (@IMGWmeteo) May 20, 2024

Tego nie rób podczas burzy

Przy tej okazji IMGW przypomina, co zrobić, aby uniknąć niebezpieczeństwa związanego z silnymi burzami.

nie stój pod jedynym w okolicy drzewem;

unikaj dotykania metalowych przedmiotów;

zostań w domu, jeśli możesz;

zamknij drzwi i okna oraz zabezpiecz przedmioty na balkonach, parapetach i tarasach;

odłącz od prądu sprzęt domowy;

jeśli jedziesz samochodem, zjedź na parking z dala od drzew. Samochód jest bezpiecznym schronieniem przed burzą;

w górach jak najszybciej zejdź ze szczytu;

jeśli pływasz, jak najszybciej wyjdź z wody i oddal się od brzegu;

unikaj otwartych przestrzeni;

jeśli zauważysz niebezpieczne zdarzenie zadzwoń po pomoc;

warto unikać przebywania w zagłębieniach terenu, w których szybko może gromadzić się woda;

Zachowaj szczególną ostrożność. Obserwuj pogodę i zmieniające się warunki. Jeśli zbliżają się ciemne chmury, to znaczy, że za chwilę może pojawić się burza. Co więcej, prognozy IMGW na kolejne dni również przewiduję burze. Więcej w artykule Idzie lato?! Nawet 28 stopni! Eksperci widzą jeden problem

Źródło: IMGW

