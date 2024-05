Coraz cieplej, ale jeden szczegół popsuje pogodę! IMGW ostrzega [Prognoza na 21.05.2024]

Taka będzie pogoda we wtorek. Prognoza IMGW na 21.05.2024

We wtorek (21 maja) - jak prognozuje IMGW - "dostaniemy się w zasięg niżu przemieszczającego się z rejonu Zatoki Genueńskiej nad południowe Niemcy i Austrię". Napłynie do nas bardzo wilgotne powietrze. W nocy z poniedziałku na wtorek (20/21 maja) początkowo sporo chmur. Nadal możliwe burze i przelotne opady deszczu. Prognozowana suma opadów podczas burz na północy do 15 mm. Później pogoda uspokoi się. Uwaga na mgły, które nad ranem - zwłaszcza na południu i wschodzie kraju - mogą ograniczające widzialność do 300 m. Noc ciepła, z temperaturą od 10°C do 13°C. Chłodniej w górach, tam termometry wskażą od 5°C do 8°C. - Wiatr słaby, początkowo umiarkowany, z kierunków wschodnich. W czasie burz porywy do 70 km/h. W Sudetach wiatr porywisty - prognozuje IMGW.

Początek dnia spokojny, niebo niemal bezchmurne. Pogoda popsuje się po południu. Prognozowane są burze oraz opady deszczu, a także gradu. - Prognozowana suma opadów w trakcie burz do 15 mm, zdecydowanie więcej na północnym wschodzie do 25 mm - informuje IMGW. Jedynie w Lubuskiem i w Wielkopolsce bez opadów. Temperatura maksymalna jeszcze wzrośnie. Na przeważającym obszarze kraju 23-25°C. Najcieplej w centrum i na południu, gdzie termometry wskażą 27°C. Dużo chłodniej nad morzem, od 16°C do 21°C i w górach, od 20°C do 23°C. Wiatr słaby i umiarkowany, z kierunków wschodnich. W czasie burz porywy do 70 km/h.

Źródło: IMGW

