Taka będzie pogoda w sobotę, 1.06.2024

Jak prognozuje IMGW, sobota (1 czerwca) będzie dniem pochmurnym. Rano nad morzem mgła mogła ograniczać widzialność do 300 m. Po południu spodziewane są burze i deszcz, lokalnie też grad. - Prognozowana wysokość opadów w czasie burz do około 30 mm, lokalnie około 50 mm - informuje IMGW. Duże różnice w temperaturze. Nad morzem zaledwie 17°C. Na południowym zachodzie niewiele cieplej, bo 19°C. Znacznie cieplej w centrum i we wschodniej Polsce, tam termometry wskażą do 24°C w centrum i na wschodzie. Najcieplej w regionach zachodnich, tam temperatura do 26°C. Wiatr słaby i umiarkowany, z kierunków zmieniających się. W czasie burz porywy wiatru do 90 km/h.

Ostrzeżenie IMGW pierwszego stopnia przed burzami

IMGW wydało też ostrzeżenia pierwszego i drugiego stopnia przed burzami. Żółte i pomarańczowe alerty meteo obowiązują we wszystkich województwach. Ostrzeżenie pierwszego stopnia wydano dla województw:

zachodniopomorskiego,

pomorskiego,

podlaskiego,

lubelskiego,

podkarpackiego.

Prognozowane są burze, którym miejscami będą towarzyszyć silne opady deszczu od 20 mm do 35 mm na metr kwadratowy oraz porywy wiatru do 85 km/h. Lokalnie możliwe będą opady gradu. Ostrzeżenie pierwszego stopnia oznacza wystąpienie "niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych, które mogą powodować szkody materialne, utrudnienia w prowadzeniu działalności, opóźnienia w ruchu drogowym i kolejowym, zakłócenia w przebiegu imprez plenerowych, możliwe zagrożenie życia".

Ostrzeżenie IMGW drugiego stopnia przed burzami

Ostrzeżenia drugiego stopnia IMGW wydało dla województw:

lubuskiego,

wielkopolskiego,

dolnośląskiego,

śląskiego,

opolskiego,

małopolskiego,

świętokrzyskiego,

łódzkiego,

mazowieckiego,

kujawsko-pomorskiego,

warmińsko-mazurskiego.

Na terenach objętych ostrzeżeniem drugiego stopnia prognozowane są burze, którym miejscami będą towarzyszyć bardzo silne opady deszczu od 35 mm do 50 mm na metr kwadratowy oraz porywy wiatru do 80 km/h. Lokalnie możliwy grad.

Ostrzeżenie drugiego stopnia oznacza możliwość wystąpienia niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych powodujących duże straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia. Niebezpieczne zjawiska lub skutki ich wystąpienia w silnym stopniu mogą ograniczyć prowadzenie działalności. Należy spodziewać się zakłóceń w codziennym funkcjonowaniu.

Ostrzeżenia IMGW obowiązują od godzin przedpołudniowych do wieczora, w sobotę (1 czerwca).

⚠️UWAGA⚠️‼️OSTRZEŻENIE METEOROLOGICZNE #IMGW ‼️⛈️BURZE 1° i 2°Dziś praktycznie w całym kraju prognozowane są burze, którym miejscami będą towarzyszyć bardzo silne opady deszczu od 35 mm do 40 mm, lokalnie do 50 mm oraz porywy wiatru do 80 km/h.https://t.co/tBq6AJFvlF pic.twitter.com/b7aENEjP0M— IMGW-PIB METEO POLSKA (@IMGWmeteo) June 1, 2024

Alert RCB. Wiadomość otrzymali mieszkańcy 11 województw

Przed niebezpiecznymi burzami w sobotę (1 czerwca) ostrzega też Rządowe Centrum Bezpieczeństwa. - Uwaga! Dziś (01.06) prawdopodobne burze, ulewny deszcz i silny wiatr. Możliwe podtopienia. W trakcie burzy znajdź bezpieczne schronienie - czytamy w komunikacie. Alert RCB tej treści otrzymali odbiorcy na terenie 11 województw. Chodzi o:

lubuskie,

wielkopolskie,

dolnośląskie,

śląskie,

opolskie,

małopolskie,

świętokrzyskie,

łódzkie,

mazowieckie,

warmińsko-mazurskie,

kujawsko-pomorskie.

RCB ostrzega przed możliwymi podtopieniami, a także zaleca śledzenie dalszych komunikatów oraz unikanie otwartych przestrzeni podczas burz.

‼️Uwaga! Alert RCB‼️„Uwaga! Dziś (01.06) prawdopodobne burze, ulewny deszcz i silny wiatr. Możliwe podtopienia. W trakcie burzy znajdź bezpieczne schronienie.”Alert RCB tej treści otrzymali odbiorcy na terenie 11 województw. pic.twitter.com/ieL0JaPdE5— Rządowe Centrum Bezpieczeństwa (@RCB_RP) June 1, 2024

Ekstremalne rekordy pogodowe w Polsce Pytanie 1 z 10 Najwyższa temperatura powietrza została zanotowana w Prószkowie w woj. opolskim. Ile wynosiła? 40,2 °C 45,8 °C 47,1 °C Dalej