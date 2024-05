Pogoda na dziś: Wichury do 90 km/h to zaledwie początek. Eksperci biją na alarm. Tak źle dawno nie było

Taka będzie pogoda w Dzień Dziecka. Prognoza IMGW na sobotę, 1.06.2024

W nocy z piątku na sobotę (31 maja/1 czerwca) w południowo zachodniej części kraju możliwe przelotne opady deszczu oraz burze. Podczas opadów może spaść do 15 mm wody. Uwaga na mgły, które na północy Polski miejscami ograniczą widzialność do 300 m. Noc ciepła, z temperaturą od 10°C na Suwalszczyźnie i Podhalu do 15°C w centrum. Wiatr słaby i umiarkowany, z kierunków wschodnich. Podczas burz porywy do 60 km/h.

Czerwiec przywita nas burzową pogodę. Na wybrzeżu rano możliwe mgły, które ograniczą widzialność do 500 m. Pierwsze zjawiska możliwe już przed południem. Prognozowana wysokość opadów w czasie burz do 30 mm, lokalnie około 50 mm. Duże różnice w temperaturze. Nad morzem maksymalnie 16°C. Na południowym zachodzie termometry wskażą 18-20°C. Najcieplej w centrum kraju, tam do 26°C. - Wiatr słaby i umiarkowany, południowy skręcający na północno-wschodni. Podczas burz porywy wiatru do 90 km/h - prognozuje IMGW.

Czy w czerwcu możemy spodziewać się ochłodzenia? Więcej w artykule Pogoda na czerwiec. Kiedy przyjdzie ochłodzenie? Ekspert IMGW wskazuje datę

Źródło: IMGW

Sonda Boisz się burzy? Tak, jest przerażająca Nie, pod warunkiem, że jestem w domu Nie, a czego się tu bać?!