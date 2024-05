Egzotyczne kleszcze dotarły do Polski. Roznoszą groźne choroby i mają "strategię łowcy"

Pogoda na dziś: Wichury do 90 km/h to zaledwie początek. Eksperci biją na alarm. Tak źle dawno nie było

Wiemy, kiedy to się stanie

Kiedy rozmawialiśmy niedawno o pogodzie na długi weekend z rzecznikiem IMGW, Grzegorz Walijewski zapowiadał, że piątek (31 maja) będzie kolejnym ciepłym, acz burzowym dniem. - Od 22 stopni na zachodzie do 24-25 stopni na Podkarpaciu i w Małopolsce. W górach nad morzem i w górach maksymalnie 20 stopni. Szykuje się kolejny dzień z burzami, w pasie od woj. zachodniopomorskie, przez Wielkopolskę, Dolny Śląsk, aż po Małopolskę i Podkarpacie - mówił Walijewski w rozmowie z "Super Expressem".

Alerty IMGW dla całej Polski. Taka będzie pogoda w piątek, 31.05.2024

Powyższa prognoza zdaję się potwierdzać. Ostatni dzień maja w pogodzie będzie idealnym podsumowaniem tego, co działo się przez cały miesiąc. Temperatury będą wysokie, a na niebie pojawią się ciemne chmury, które mogą przynieść niebezpieczne burze oraz towarzyszący im silny wiatr, intensywne opady deszczu, a nawet gradu. - Dziś kolejny dzień burzowej pogody, cały kraj objęty jest ostrzeżeniami meteorologicznymi 1 i 2 stopnia przed burzami - informuje IMGW. Alerty meteo dotyczą całego kraju. Ostrzeżenia II stopnia wydano dla województw:

zachodniopomorskiego,

lubuskiego,

wielkopolskiego,

dolnośląskiego,

śląskiego,

opolskiego,

małopolskiego,

podkarpackiego.

Więcej chmur na polskim niebie pojawi się około południa i to właśnie wtedy należy spodziewać się pierwszych burz, a następnie deszczu, gradu i silnego wiatru. - Prognozowana wysokość opadów w czasie burz do 25 mm, miejscami, zwłaszcza na południu i zachodzie, punktowo około 50 mm - czytamy w komunikacie IMGW.

Nadal bardzo ciepło. Termometry wskażą od 20°C na południowym zachodzie do 26°C w centrum. Nieco chłodniej nad morzem, tam na termometrach maksymalnie 16-18°C. - Wiatr słaby i umiarkowany, południowo-wschodni i wschodni. Podczas burz porywy wiatru do 90 km/h - zapowiada IMGW. Co więcej, prognozy na sobotę i niedzielę (1-2 czerwca) wskazują podobną, burzową pogodę.

Kiedy pogoda uspokoi się? Więcej w artykule Kiedy przyjdzie ochłodzenie? Ekspert IMGW wskazuje datę

Źródło: IMGW

Quiz. Pogoda po angielsku Pytanie 1 z 12 "Pogoda" to po angielsku... weather wind water Dalej