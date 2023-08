Drastyczny spadek temperatury. Środek lata i poniżej 10 stopni!

Afrykańskie upały jednak wrócą do Polski! Nawet powyżej 30 stopni, ale tylko w tych regionach

Z informacji przekazanych przez ekspertów z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej (IMGW) wynika, że w w poniedziałek (7 sierpnia 2023) pogoda może mocno rozczarować. Mamy środek lata, więc mnóstwo osób czeka na słońce i piękną pogodę. Szczególnie ci, którzy są w trakcie urlopu. Niestety. Nie mamy dla nich dobrych wieści.

- Zachmurzenie umiarkowane i duże z przelotnym deszczem. Na północy możliwe burze- podają synoptycy.

IMGW: Pogoda będzie tak beznadziejna, że brakuje słów. Koszmar w środku lata

To jednak nie wszystko. Według prognoz meteorologów z IMGW, w poniedziałek (7 sierpnia 2023) termometry w Polsce mogą wskazać poniżej 10 stopni! To niestety, wcale nie jest żart. Gdzie będzie najgorzej?

- Temperatura minimalna od 9°C do 14°C, w rejonach podgórskich około 7°C. Temperatura maksymalna od 16°C do 21°C. - czytamy na stronie IMGW.

Do tego wszystkiego może wiać silny wiatr, wichury nawet do 95 km/h.

- Wiatr umiarkowany i dość silny, nad morzem także silny, w porywach do 95 km/h, na Pomorzu do 80 km/h, poza tym w północnej połowie kraju w porywach do 65 km/h, południowo-zachodni i zachodni - przestrzegają eksperci.

