Aktywny niż przyniesie załamanie pogody w Polsce. Krajobraz jak z dreszczowca

Napisać, że pogoda ostatnimi czasy nie rozpieszcza Polaków, to nic nie napisać. Wakacje w towarzystwie opadów deszczu i niezbyt letnich temperatur - taki scenariusz ziścił się na przełomie lipca i sierpnia. Tymczasem pasjonaci z serwisu fanipogody.pl alarmują - pod koniec bieżącego tygodnia będzie jeszcze gorzej. Ma to związek z aktywnością złowrogiego niżu genueńskiego, który solidnie namiesza w dniach 4-6 sierpnia. - Wiele wskazuje, że akumulacja opadów przekroczyć może nawet 40-100 mm m2 ziemi, co spowodować może wzrost poziomu wód w rzekach, potokach, prowadząc do miejscowych podtopień i zalań - czytamy na stronie fanipogody.pl.

Pogoda w Polsce: Burze, chłód i deszcze. Takie są prognozy

Wygląda na to, że najtrudniejszym pogodowo okresem będą dni 4-7 sierpnia. Chłodna masa powietrza negatywnie wpłynie na temperatury odczuwalne (choć nie wszędzie), a niebezpieczne zjawiska meteo uderzą z konkretną mocą. Problemem będzie też system frontów atmosferycznych, który "wesprze" działalność wyżej wspominanego niżu. Zalecane jest śledzenie ostrzeżeń IMGW oraz lokalnych komunikatów meteo.

- Szczególnie na południu, południowym wschodzie i wschodzie, w ciepłym sektorze niżu mogą rozwinąć się burze, które miejscami okażą się gwałtowne. Na skutek obfitych opadów burzowych może dochodzić do miejscowych podtopień i zalań, a nawet lokalnych powodzi błyskawicznych - podaje Arkadiusz Wójtowicz z serwisu fanipogody.pl, który dokładnie prześledził specjalistyczne modele.

My również będziemy monitorować codzienne prognozy i uczulać naszych czytelników na niepożądane zjawiska meteo. Pamiętajcie, aby w czasie burzy nie parkować samochodów pod drzewami i zabezpieczyć cenne rzeczy. Jeżeli będziecie musieli wyjść z domu, zachowajcie ostrożność.

