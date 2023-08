Burze i wichury do 100 km/h. Eksperci wskazali, gdzie będzie najgorzej

Jaka będzie pogoda w niedzielę, 6 sierpnia 2023?

Z informacji przekazanych przez ekspertów z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej (IMGW) wynika, że w niedzielę (6 sierpnia 2023) na wschodzie Polski zachmurzenie będzie umiarkowane i duże. Pogoda nie da nam spokoju - synoptycy mówią o przelotnych opadach deszczu i burzach.

- Lokalnie grad. W czasie burz opady do 30 mm, lokalnie do 40 mm. Na pozostałym obszarze zachmurzenie na ogół duże, opady deszczu, miejscami o natężeniu umiarkowanym i silnym. Prognozowana wysokość opadów do 40 mm, lokalnie na Pomorzu do 50 mm. - czytamy na stronie IMGW.

W niedzielę wciąż będą obowiązywały alerty dotyczące intensywnych opadów deszczu a także burz.

Temperatura 6.08.2023

W niedzielę (6.08.2023) miejscami będzie upalnie. Termometry mogą wskazać nawet około 32°C na Suwalszczyźnie.

- Temperatura maksymalna od 16°C na zachodzie do 24°C w centrum i około 32°C na Suwalszczyźnie, w rejonach podgórskich Sudetów około 14°C - podaje IMGW.

Eksperci ostrzegają przed silnymi podmuchami wiatru. Jak wynika z informacji meteorologów IMGW, wiatr w niedzielę będzie słaby i umiarkowany, ale nad morzem okresami dość silny, w porywach do 75 km/h, z kierunków zmieniających się, z przewagą kierunków północnych i zachodnich. W burzach porywy wiatru do 90 km/h, lokalnie do 100 km/h, w górach do 80 km/h.

Pogoda IMGW dla Polski na jutro. Noc z niedzieli na poniedziałek (6.08.2023/7.08.2023)

Według prognoz meteorologów z IMGW, w nocy z niedzieli na poniedziałek (6.08.2023/7.08.2023) zachmurzenie będzie duże z większymi przejaśnieniami. Opady deszczu, na północnym wschodzie burze. W czasie burz opady do 35 mm, poza tym sumy opadów do 25 mm, zwłaszcza na Pomorzu. Temperatura minimalna od 12°C do 16°C, w rejonach podgórskich około 10°C. Wiatr umiarkowany i dość silny, nad morzem i na Pomorzu Zachodnim także silny i bardzo silny, w porywach na zachodnim wybrzeżu do 100 km/h, na Pomorzu Zachodnim do 75 km/h, zachodni i północno-zachodni. W burzach porywy wiatru do 90 km/h, lokalnie do 100 km/h, w górach do 80 km/h.

