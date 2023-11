Zwrot akcji w prognozach na Boże Narodzenie?! Ekspert widzi światełko w tunelu

Śnieg, mróz -9°C i wichury do 60 km/h to nie wszystko! Eksperci ostrzegają [Prognoza IMGW na 1.12.2023]

Pogoda na początek grudnia jest typowo zimowa. Ekspert i rzecznik prasowy IMGW Grzegorz Walijewski zapowiadał w rozmowie z nami śnieżyce i mrozy. Podkreślił też, że na podstawie specjalistycznych modeli (w tym ECMWF) można przewidzieć, kiedy zrobi się cieplej. - W drugim i trzecim tygodniu grudnia odnotujemy plusowe temperatury, w ciągu dnia od 3 do 7 stopni Celsjusza, nawet momentami do 9 - wskazał nasz rozmówca. Czy to oznacza, że należy się pożegnać z białymi Świętami Bożego Narodzenia? Otóż niekoniecznie. Jak to możliwe? Wszystko przez wyżej wspominane pierwsze dni meteorologicznej zimy.

Czytaj też: Cyklon genueński i pogodowy kataklizm w Polsce. Ta prognoza przeraża

Prognoza długoterminowa na Boże Narodzenie 2023. Białe Święta?

Ci, którzy chcieliby konkretnej ilości białego puchu na Wigilię i podczas Bożego Narodzenia muszą liczyć na śnieżyce, które pojawią się w pierwszych dniach grudnia. Choć pod koniec miesiąca temperatury maksymalne mogą być nawet o 2,7 stopnia wyższe od normy wieloletniej, to nadal jest nadzieja dla fanów zimy.

- Do 10 grudnia w Polsce będzie śnieżno i mroźno. Kto wie, czy ten śnieg nie utrzyma się do Świąt. Może nie być świeżej dostawy, ale to nie oznacza, że należy przekreślić scenariusz z białym Bożym Narodzeniem. W górach śnieg zostanie już do kwietnia, maja. W obszarach podgórskich również ten śnieg powinien zostać na święta. Możliwe, że również biały puch utrzyma się również chociażby na Warmii i Mazurach - powiedział nam Grzegorz Walijewski z IMGW.

Ekspert zaznaczył po raz kolejny, że modele dają nam jedynie ogólny zarys tego, co nas może czekać za kilka tygodni. Prawdopodobieństwo ponad 90% będzie dopiero na dwa dni przed Świętami. Na razie jednak wygląda na to, że po 20 grudnia notować będziemy plusowe temperatury. Prognozy będziemy regularnie aktualizować w serwisie pogoda.se.pl.