Cyklon genueński i pogodowy kataklizm w Polsce. Ta prognoza przeraża

W minioną środę publikowaliśmy w pogodowym oddziale "Super Expressu" materiał na podstawie rozmowy z ekspertem IMGW. Dotyczył on m.in. prognoz na pierwsze dni grudnia, które zawierają m.in. informacje o mrozach i opadach śniegu. Wygląda na to, że początek dwunastego miesiąca roku rzeczywiście spędzimy w towarzystwie zimy z prawdziwego zdarzenia. Pasjonat z serwisu fanipogody.pl Arkadiusz Wójtowicz zwraca uwagę na aktywność cyklonu genueńskiego. Przyrost pokrywy śnieżnej może wynieść nawet do 30 cm, co wiąże się z potencjalnym paraliżem komunikacyjnym.

Cyklon genueński, a pogoda w Polsce. Niepokojące prognozy

Pierwsze kilka dni grudnia spędzimy w towarzystwie mroźnej i intensywnej śnieżnie zimy. Najgorzej powinno być w Małopolsce i na Podkarpaciu, gdzie nocami temperatury mogą spadać do ok. -18 stopni Celsjusza.

- Wszystkie wiodące modele numeryczne zaczynają sugerować taki scenariusz, ale na bardziej precyzyjne prognozy musimy jeszcze poczekać. Waha się pomiędzy modelami zasięg i wysokość opadów śniegu w naszej części Europy. Wynika to z niepewnej trajektorii niżu z rodowodem śródziemnomorskim/genueńskim - wyjaśnia Arkadiusz Wójtowicz z serwisu fanipogody.pl.

Zwolennicy białych Świąt Bożego Narodzenia powinni liczyć na to, że chociaż częściowo ten śnieg utrzyma się do trzeciej dekady miesiąca. Mniej więcej od połowy grudnia spodziewamy się konkretnego ocieplenia i przejęcia inicjatywy przez jesienne warunki. Prognozy będziemy regularnie aktualizować w naszym serwisie.

