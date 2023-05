Złowieszcze ulewy i burze z gradem nie odpuszczają! Tu spadnie nawet 30 mm deszczu [Prognoza IMGW na 24.05.2023

Pogoda znów daje o sobie znać i to w negatywnym sensie. Najnowsza prognoza IMGW na środę (24 maja 2023 r.) zapowiada ulewne deszcze, ale nie tylko. Polacy mieli nadzieję, że w końcówce maja warunki atmosferyczne wyraźnie się poprawią, ale niektórzy będą solidnie rozczarowani. Cyklon Dawid robi swoje i ma ogromny wpływ na pogodę w naszym kraju. Nie będziemy owijać w bawełnę - najbliższe godziny wymagają od nas przygotowania parasoli. Synoptycy Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej nie zostawiają czytelnikom "Super Expressu" żadnych złudzeń.

Nie ma co ukrywać - to nie jest optymistyczna prognoza pogody na środek tygodnia. Niebezpieczne zjawiska meteo nie zamierzają sobie wziąć dnia wolnego. - W dzień zachmurzenie będzie umiarkowane i duże. Przelotne opady deszczu, tylko na krańcach zachodnich na ogół bez opadów. Od Małopolski i Podkarpacia po wschodnie wybrzeże i Warmię miejscami burze, gdzieniegdzie z gradem. Wysokość opadów w czasie burz od 10 mm do 15 mm, na południowym wschodzie do 20 mm, lokalnie 30 mm - przekazują synoptycy IMGW. Śledźcie ostrzeżenia i zachowajcie szczególną ostrożność!

Pogoda na jutro. Temperatura 24.05.2023

Jeżeli szukać optymistycznych przesłanek, to nie należy się spodziewać konkretnego ochłodzenia. - Temperatura maksymalna od 17 stopni Celsjusza na zachodzie i północnym zachodzie, około 21°C w centrum, do 25°C na wschodzie i północnym wschodzie, chłodniej w rejonach podgórskich i lokalnie nad morzem, od 13°C do 16°C. Wiatr na wschodzie słaby, zmienny, na zachodzie słaby i umiarkowany, północno-zachodni. W czasie burz porywy wiatru do 60 km/h - przekazuje IMGW.

Prognoza IMGW na noc ze środy na czwartek 24/25 maja 2023

Synoptycy IMGW już wiedzą, że w nocy na północnym wschodzie i lokalnie na południu zachmurzenie małe. Na pozostałym obszarze zachmurzenie umiarkowane i duże, początkowo miejscami przelotne opady deszczu. Temperatura minimalna od 7°C na zachodzie, około 11°C w centrum, do 14°C na wschodzie. Wiatr słaby i umiarkowany, północno-zachodni, na wschodzie i północy słaby, zmienny. Prognozy będziemy aktualizować w naszym serwisie.

