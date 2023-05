Cyklon Dawid atakuje Polskę! Ekspert IMGW: Niebezpieczne burze i ulewy przez co najmniej dwa dni

O tym, że cyklon Dawid atakuje Polskę pisaliśmy już w pogodowym oddziale "Super Expressu" przy okazji analizy pogody na wtorek (23 maja 2023 r.). Już w nocy z poniedziałku na wtorek (22/23 maja) może spaść nawet 35 litrów deszczu na metr kwadratowy (!). Eksperci alarmują - burze i grad również będą obecne. - Grad może mieć średnicę do 2 cm. Porywy wiatru niezbyt duże. Do 60 km/h. Jednak podczas burzy wiadomo, że te zawirowania nawet do 60 km/h mogą powodować utrudnienia - ostrzegł w rozmowie z PAP Grzegorz Walijewski, rzecznik Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej (IMGW). Co nas może cieszyć - zostaną z nami wysokie temperatury, nawet do 25 stopni na Mazowszu.

Ekspert IMGW ostrzega: Burze i grad zostaną dłużej

Według rzecznika IMGW jeszcze w poniedziałek synoptycy wydadzą ostrzeżenia meteorologiczne dla regionów - od Lubuskiego, Dolnego Śląska przez Opolszczyznę, woj. śląskie i małopolskie. Podkreśla, że w kolejnych dniach alerty będą sukcesywnie wydawane dla kolejnych województw na wschodzie. Co dalej? Cyklon Dawid nie zamierza wyhamowywać.

Z wtorku na środę będzie się przemieszczał do centrum kraju. Burze będą występowały na obszarze od województw: zachodniopomorskiego i pomorskiego przez Wielkopolskę, Łódzkie aż do Podkarpacia. - Najsilniejsze burze w nocy z wtorku na środę będą na południu, czyli od Opolszczyzny po województwo małopolskie. Na pozostałym obszarze prawdopodobieństwo burz będzie całkiem spore - podkreślił rzecznik IMGW, cytowany przez PAP.

Prognoza IMGW. Szalona pogoda z burzami również w środę

W środę front przemieści się na wschód kraju, od województw: pomorskiego, warmińsko-mazurskiego przez mazowieckie, lubelskie i podkarpackie. W tych regionach będą najgroźniejsze burze. - Front odsunie się bardziej na wschód dopiero z nocy ze środy na czwartek, więc te dni będą niebezpieczne ze względu na burze, a temperaturowo nie będzie aż tak źle. Do nawet 25 stopni - skomentował Grzegorz Walijewski. Uważajcie na siebie i zwracajcie uwagę na lokalne komunikaty meteo! Prognozy będziemy codziennie aktualizować w naszym serwisie.

