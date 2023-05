Burze, grad i potężne ulewy to nie wszystko! Szalona pogoda w Polsce [Prognoza IMGW na 23.05.2023]

Załamanie pogody w całej Polsce! Eksperci IMGW o przymrozkach i nie tylko. Co to ma być?!

Najnowsza prognoza pogody dla Polski to kolejny już w tym miesiącu przełom. Rzecznik IMGW nie ma wątpliwości, że nad Polskę nadciąga cyklon Dawid, który wywoła ogromne zamieszanie. Przekonamy się o tym już we wtorek (23 maja 2023 r.), ponieważ nasz kraj opanują bardzo niebezpieczne zjawiska meteo. Polska będzie w zasięgu płytkiego niżu, który przemieści się znad Niemiec nad pogranicze Polski i Czech, jedynie w nocy wschodnie województwa pozostaną w obszarze podwyższonego ciśnienia. Będziemy w ciepłym powietrzu polarnym morskim, ale na tym właściwie dobre wieści się kończą.

Synoptycy IMGW podają, że we wtorek na Mazowszu, Lubelszczyźnie i południu Podlasia zachmurzenie będzie małe i umiarkowane. Na pozostałym obszarze zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami. Niestety, chmury przyniosą zjawiska, których większość bardzo nie lubi.

- Przelotne opady deszczu, głównie na zachodzie i południowym zachodzie. Na zachodzie i południu miejscami burze, możliwy grad. Prognozowana wysokość opadów w czasie burz od 15 mm do 25 mm, na południu Małopolski, Górnego Śląska, Opolszczyzny i w rejonie Kotliny Kłodzkiej możliwe sumy opadów do 30 mm - 35 mm - alarmuje Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Warto śledzić ostrzeżenia i zachować szczególną ostrożność!

Wiatr na ogół będzie słaby lub zmienny. W czasie burz wiatr w porywach do 60 km/h. Te silniejsze podmuchy mogą obniżyć temperatury odczuwalne, które zostaną na przyjemnym poziomie. - Temperatura maksymalna ukształtuje się na poziomie od 19 stopni Celsjusza na zachodzie do 24 st. C na wschodzie, lokalnie na Mazowszu do 25 st. C, chłodniej w rejonach podgórskich i lokalnie nad morzem, od 16 st. C do 19 st. C - podaje IMGW.

Prognoza IMGW na noc z wtorku na środę, 23/24 maja 2023

Eksperci IMGW dodają, że w nocy na północnym wschodzie zachmurzenie będzie małe i umiarkowane. Na pozostałym obszarze zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami, przelotne opady deszczu oraz zanikające burze. - Na południu prognozowana suma opadów od 10 mm do 15 mm. Temperatura minimalna od 8°C do 12°C, w Małopolsce i na Śląsku do 14°C. Wiatr słaby, zmienny. W czasie burz wiatr porywisty - alarmują synoptycy. Prognozy będziemy aktualizować w naszym serwisie.

