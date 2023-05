Katastrofa pogodowa

Ulewne deszcze zalewają miasteczka! Tak źle nie było od lat. Powódź we Włoszech

ap | PAP 9:04

Pogodowy kataklizm we Włoszech. Według najnowszych informacji, liczba ofiar we włoskim regionie Emilia- Romania w środę (17 maja 2023) wzrosła do ośmiu. Informację o wzroście liczby ofiar podała Ansa za lokalnym władzami. Co najmniej kilka osób uważa się za zaginione.