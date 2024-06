i Autor: Pixabay Burza - zdj. ilustracyjne.

Prognoza IMGW na weekend

Załamanie pogody kwestią godzin. To już pewne! Eksperci wieszczą burzowy weekend

sch 9:16 Czy ten artykuł był ciekawy? Podziel się nim!

W ostatnich dniach eksperci od pogody zapowiadają falę upałów i powrót wysokich temperatur do Polski. Zanim to jednak nastąpi, pogodę w naszym kraju kształtować będzie układ frontów atmosferycznych, związany z niżem z rejonu Wysp Brytyjskich. Przyniesie on deszcz, burze i silny wiatr, co popsuje radość ze wzrostu temperatury, dochodzącej do 27°C.