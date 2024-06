Pogoda długoterminowa na lato: Wakacje do zmiany. Polacy dopiero wtedy ruszą na urlop. Co za prognoza!

Chłód i deszcz zapanują w Polsce. Ponura pogoda [Prognoza IMGW na 14.06.2024]

Z informacji przekazanych przez ekspertów z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej (IMGW) wynika, że w piątek (14 czerwca) w dzień zachmurzenie będzie małe i umiarkowane.

-Początkowo na wschodzie, a pod wieczór też na krańcach zachodnich, okresami zachmurzenie duże i tam możliwy słaby, przelotny deszcz - czytamy na stronie IMGW.

Zdecydowanie nie będzie to upalny piątek, zapanuje chłód! Termometry wskażą maksymalnie do 23°C.

- Temperatura maksymalna od 17°C na północnym wschodzie, w kotlinach karpackich i nad morzem, około 20°C w centrum do 23°C na zachodzie - podaje IMGW.

Wiatr na ogół słaby, we wschodniej połowie kraju zachodni i południowo-zachodni, na pozostałym obszarze południowy.

Pogoda IMGW dla Polski na jutro. Noc z piątku na sobotę (14.06/15.06.2024)

Według prognoz meteorologów z IMGW, w nocy z piątku na sobotę (14.06/15.06.2024)zachmurzenie będzie małe i umiarkowane. Słaby deszcz możliwy tylko w Sudetach. Lokalnie na wschodzie mgły ograniczające widzialność do 500 metrów. Temperatura minimalna od 8°C na Podhalu, wschodzie oraz lokalnie na południu Mazowsza, około 11°C w centrum do 13°C na południowym zachodzie i 14°C na krańcach północno-zachodnich. Wiatr będzie słaby, nad morzem umiarkowany, wschodni i południowo-wschodni, tylko na Suwalszczyźnie północno-wschodni. Wysoko w Sudetach porywy wiatru do 70 km/h.

