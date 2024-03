Taka będzie pogoda w sobotę. W górach śnieg, IMGW prognozuje burze

W nocy z piątku na sobotę (15/16 marca) sporo chmur, jedynie we wschodniej części kraju więcej przejaśnień. Deszcz w centrum i na zachodzie, zaś na Pomorzu lokalnie możliwe burze. Z kolei na drugim końcu Polski, wysoko w Tatrach deszcz ze śniegiem i śnieg. Na południowym wschodzie mogą wystąpić mgły, które ograniczą widzialność do 400 metrów. Duże różnice w temperaturze. Najchłodniej na wschodzie, około zera. W centrum i na południowym wschodzie. około 6°C. Najcieplej na zachodzie, tam na termometrach. 8-9°C. - Wiatr będzie słaby i umiarkowany, południowy i południowo-zachodni. Wysoko w Sudetach porywy wiatru do 60 km/h - prognozuje IMGW.

Na sobotę (16 marca) prognozowany jest przelotny deszcz, natomiast - jak podaje IMGW - "w pasie od Mazur, Warmii i Kaszub przez Kujawy, Wielkopolskę i zachodnie Mazowsze oraz Ziemię Łódzką po Dolny Śląsk i Opolszczyźnie możliwe też burze". Na wybrzeżu, Pomorzu Gdańskim, Małopolsce, Śląsku, Ziemi Świętokrzyskiej oraz w Sudetach może spaść do 10 mm wody. Deszcz ze śniegiem i śnieg wysoko w Tatrach oraz Sudetach. Może tam spaść do 7 cm śniegu. Ciepło, termometry pokażą 9-10°C na wschodzie oraz nad morzem, około 14°C w centrum. Najcieplej na południowym zachodzie, tam do 15-16°C. - Wiatr będzie słaby i umiarkowany, okresami porywisty, nad morzem oraz w czasie burz w porywach do 60 km/h, z kierunków zachodnich. Wysoko w Sudetach porywy wiatru do 70 km/h - prognozuje IMGW.

