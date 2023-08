i Autor: Shutterstock

Za pogodą trudno nadążyć

Za pogodą trudno nadążyć. Starcie upalnego lata z jesienią. Ekspert mówi o podziale

sch | PAP 8:05 Czy ten artykuł był ciekawy? Podziel się nim!

Pogoda, jaką mamy w Polsce we wtorek (29 sierpnia), będzie odzwierciedleniem tego, co w najbliższych dniach będzie dziać się za oknami w naszym kraju. Potwierdzają to eksperci z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej (IMGW). We wschodnich regionach nadal czuć lato. Jest bardzo gorąco. Z kolei w zachodniej części kraju aura przypomina o zbliżającej się jesieni. Temperatura drastycznie spadła, a deszcz tylko potęguje uczucie chłodu.