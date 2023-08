Upały do 35 stopni kontra burze z gradem i chłód. Pogoda oszalała [Prognoza IMGW na 29.08.2023]

Jeśli chodzi o spokojną pogodę w Polsce - na razie takowej nie stwierdzono. Prognozy na wtorek (29 sierpnia 2023 r.) są dalekie od idealnych. Różnice w temperaturach mogą wynieść nawet 18 stopni, a to dopiero początek złych wieści. Pod koniec miesiąca zaatakują nas złowieszcze burze z gradem, a Lubelszczyzna będzie walczyć z afrykańskimi upałami. Synoptycy IMGW są przekonani, że za oknami będziemy mieli pogodowe szaleństwo. Pogoda nie będzie nas zachęcać do wyjścia z domu, a wręcz przeciwnie. Gdzie będzie najgorzej? Sprawdzamy na portalu pogodowym "Super Expressu".

Synoptycy Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej prognozują na wtorek zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami i opadami deszczu oraz burzami na zachodzie, na północnym wschodzie i w centrum zachmurzenie umiarkowane i tu także przelotny deszcz i burze, lokalnie z gradem, na południowym wschodzie zachmurzenie małe i tu bez opadów. - Prognozowana wysokość opadów w burzach od 20 mm do 30 mm, lokalnie w Beskidzie Śląskim i Żywieckim do 35 mm - alarmuje IMGW.

- Wiatr słaby i umiarkowany, z kierunków wschodnich i północnych. W burzach porywy wiatru do 90 km/h, a w Karpatach do 65 km/h - podaje Instytut w prognozie na wtorek. Zalecane jest śledzenie ostrzeżeń i lokalnych komunikatów meteo. Podczas burz zachowajcie szczególną ostrożność, zabezpieczcie cenne rzeczy i nie parkujcie samochód pod drzewami.

Pogoda na jutro. Temperatura 29.08.2023

Jak już sygnalizowaliśmy wyżej - we wtorek amplituda temperatur w naszym kraju będzie ogromna. Potwierdza to prognoza synoptyczna na najbliższe godziny. - Temperatura maksymalna we wschodniej połowie kraju od 27°C do 34 stopni Celsjusza, w centrum od 21°C do 26°C i na zachodzie od 16°C do 20°C - podaje IMGW. Lokalnie, na Lubelszczyźnie słupki rtęci mogą pokazać aż 35 stopni. Z kolei w Gorzowie, Zielonej Górze i w Szczecinie przydadzą się cieplejsze bluzy. Mieszkańcy zachodniej Polski poczują powiew jesieni.

Pogoda IMGW na noc z wtorku na środę, 29/30 sierpnia

W nocy również niespokojnie. Zachmurzenie będzie duże z większymi przejaśnieniami oraz z opadami deszczu i burzami, także z gradem, tylko na południowym wschodzie zachmurzenie małe i umiarkowane i tu bez opadów. Na zachodzie kraju opady deszczu okresami o natężeniu umiarkowanym i silnym. Prognozowana wysokość opadów od 15 mm do 25 mm, na południowym zachodzie do 30 mm. Temperatura minimalna od 12°C na Ziemi Lubuskiej i w kotlinach sudeckich, około 15°C w centrum, do 21°C na Lubelszczyźnie. Wiatr słaby i umiarkowany, z kierunków północnych i wschodnich. W burzach porywy wiatru do 80 km/h, a w Karpatach do 70 km/h i stopniowo słabnące, w Sudetach do 60 km/h. Prognozy będziemy aktualizować w naszym serwisie. Miejmy nadzieję, że ulegną jedynie poprawie.