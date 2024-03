Wyraźna zmiana w pogodzie, ale eksperci widzą kilka problemów [Prognoza IMGW na 26.03.2024]

Ostatni tydzień marca rozpoczęliśmy w towarzystwie dość ponurego klimatu, ale już prognozy na Wielkanoc wyglądają o wiele lepiej. W tym artykule nie wybiegamy jednak aż tak daleko i skupiamy się na wtorku (25 marca 2024). A ten nie wygląda kolorowo. W nocy z poniedziałku na wtorek, początkowo na wschodzie i północy kraju zachmurzenie będzie duże i tam pojawią się zanikające opady deszczu i deszczu ze śniegiem. Nad ranem miejscami wystąpią mgły ograniczające widzialność do 200 metrów, na co powinni zwrócić uwagę przede wszystkim kierowcy i piesi. Uwaga - mgła może osadzać szadź. Na wschodzie i na południu Polski temperatury spadną -3; -4 stopni Celsjusza. Minimalny minus odnotujemy w większości województw. A co nas czeka w ciągu dnia?

Pogoda na jutro. Prognoza IMGW na wtorek, 26 marca 2024

We wtorek zachmurzenie będzie mniejsze, niż na początku tygodnia. Na północnym wschodzie wzrośnie do umiarkowanego i tam przydadzą się parasole. Deszcz najpewniej spadnie w województwie podlaskim. Eksperci z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej zwracają naszą uwagę jeszcze na inne problemy.

- Rano lokalnie odnotujemy zanikającą mgłę, ograniczającą widzialność do 300 metrów. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, na zachodzie i południu kraju porywisty, południowy i południowo-wschodni. W Karpatach porywy wiatru do 60 km/h, w rejonach podgórskich Sudetów do 65 km/h, w Sudetach do 100 km/h - podaje IMGW w prognozie na 26 marca.

Przejdźmy do pozytywów. Będzie zdecydowanie cieplej, niż na samym początku tygodnia. Temperatura maksymalna ukształtuje się na poziomie od 7 stopni Celsjusza nad morzem, około 11°C w centrum i w rejonach podgórskich, do 15 stopni na południu. Na typowo wiosenne wartości mogą liczyć mieszkańcy Śląska, Dolnego Śląska, województw lubuskiego, podkarpackiego, małopolskiego i świętokrzyskiego.

Na prawdziwą bombę ciepła przyjdzie nam poczekać do świąt wielkanocnych. Wówczas termometry pokażą wyraźnie powyżej 20 stopni. Prognozy na przełom marca i kwietnia będziemy rzecz jasna aktualizować w naszym serwisie.

