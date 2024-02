Ciepły weekend, później ochłodzenie. W tym regionie będzie najzimniej

Jak prognozuje IMGW, najbliższe dni będą ciepłe, jednak radość z wysokich temperatur zmącą opady, także śniegu. W najbliższy weekend temperatury typowe bardziej dla wiosny niż zimy. Na termometrach maksymalnie nawet 17°C. W niedzielę (18 lutego) ochłodzenie, ale tylko w północno-wschodniej Polsce. W kolejnych dniach pogoda podzieli kraj na chłodniejszy wschód i cieplejszy zachód. Nadal sporo opadów.

W piątek (16 lutego) na początku dnia mgły, które ograniczą widzialność do 200-300 m. W ciągu dnia ciepło jak na połowę lutego. Na termometrach od 8°C na północy, 13°C w centrum, do nawet 17°C na Dolnym Śląsku. Sobota (17 lutego) deszczowa w całym kraju, nad ranem znowu mgły, tym razem w Polsce południowej. Nieco chłodniej niż w piątek, ale nadal dość wysokie temperatury. Maksymalna temperatura od 6°C na Suwalszczyźnie i nad morzem i około 10°C w centrum. Najcieplej na południu - do 12°C.

Niedziela (18 lutego) to czas ochłodzenia. Noc na północy kraju z mrozem, na termometrach –2°C. W ciągu dnia dużo cieplej, ale temperatury będą niższe niż jeszcze kilkadziesiąt godzin wcześniej. Maksymalnie od 4°C na północy, w centrum 6°C, do 9°C na zachodzie. Początek tygodnia nadal z deszczem i ciemnymi chmurami. Z kolei na Suwalszczyźnie i w górach deszcz ze śniegiem oraz śnieg. Na wschodzie o poranku lekki minus, od –2°C do 0°. Na pozostałym obszarze od 1°C do nawet 7°C w zachodnich regionach. W ciągu dnia maksymalnie od 3°C na północnym wschodzie, około 7°C w centrum, do 9°C na zachodzie. Podobna pogoda w kolejnych dniach. Najchłodniej na północnym wschodzie, najcieplej na południu. Temperatura maksymalna od 2°C do 11°C.

Wielkanoc coraz bliżej. Jaka będzie pogoda w święta? Więcej w artykule Fatalna pogoda długoterminowa na Wielkanoc 2024! Polacy będą masowo zmieniać plany

Źródło: IMGW

Quiz. Pogoda po angielsku Pytanie 1 z 12 "Pogoda" to po angielsku... weather wind water Dalej