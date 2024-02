Wielki powrót zimy do Polski. Wszystko widać na mapach. IMGW podaje datę

W piątek nawet 17°C. Prognoza IMGW na 16.02.2024

Jak informowaliśmy we wcześniejszych artykułach, pogoda w Polsce w połowie lutego bardziej przypomina wiosnę niż zimę. Termometry wskazują dwucyfrowe wartości i to "na plusie". Potwierdza to prognoza Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej (IMGW) na piątek (16 lutego).

Noc na przeważającym obszarze kraju pogodna, jedynie na północy więcej chmur i tam spodziewane są słabe opady deszczu. Z kolei w zachodniej i południowej części Polski powinniśmy uważać na mgły, które ograniczą widzialność do 200 m. W nocy mróz jedynie w kotlinach karpackich i bieszczadzkich, nawet do -3°C. W pozostałych regionach na termometrach od 0-1°C na południowym wschodzie i 2°C, 3°C na wschodzie, około 5°C w centrum do 6-7°C w zachodniej Polsce. Wiatr słaby i umiarkowany, z kierunków południowych.

Piątek (16 lutego) zapowiada się na dzień pogodny, jedynie na północy więcej chmur i tam popada deszcz, ale dopiero pod koniec dnia. Uwaga na mgły o poranku, które miejscami ograniczają widzialność do 200 m. Ciepło jak na połowę lutego. Maksymalnie termometry pokażą od 8°C, 10°C na wschodzie i 12°C, 14°C w centrum do 15°C na zachodzie. Lokalnie na Dolnym Śląsku i Opolszczyźnie nawet 17°C! - Wiatr słaby i umiarkowany, na zachodzie i północy okresami porywisty, południowy - informuje IMGW.

Źródło: IMGW

Piątek bardzo ciepły jak na luty🌡️Dzisiejsze prognozy wskazują, że jutro wartości temperatury maksymalnej w całym kraju będą wyższe niż przeciętnie. Na 33 stacjach spodziewać się można temperatury maks. przekraczającej 10°C.➡️Szczegóły:https://t.co/7ROlio0Gnz#IMGW pic.twitter.com/TL0blg5QIM— IMGW-PIB METEO POLSKA (@IMGWmeteo) February 15, 2024

