Wichury nawet do 140 km/h i jeszcze to! Synoptycy biją na alarm [Prognoza IMGW na 18.02.2023]

W niedzielę (19 lutego 2023 r.) IMGW poinformował, że Europa Zachodnia i Basen Morza Śródziemnego znalazły się w zasięgu rozległego wyżu. Pozostała część kontynentu dostała się pod wpływ niżów z układami frontów. Polska znalazła się pod wpływem układu niżowego z wypełniającym się ośrodkiem głównym znad pogranicza Estonii i Rosji oraz ośrodkami wtórnymi. Na południowym zachodzie i południu zaznaczyła swoją obecność fala frontowa, ale od zachodu zaczął rozbudowywać się klin związany z wyżem znad Zatoki Biskajskiej. Napłynęło na ogół chłodne powietrze polarne morskie, tylko na południu przejściowo cieplejsze. Jak to wpłynie na pogodę w poniedziałek? Początek tygodnia przyniesie szalone warunki atmosferyczne.

Jaka będzie pogoda w poniedziałek, 20 lutego?

Synoptycy IMGW przewidują, że w poniedziałek zachmurzenie będzie duże i całkowite, na południowym-zachodzie miejscami większe przejaśnienia. Na północy i w centrum kraju pojawią się opady śniegu z deszczem i deszczu, miejscami przejściowo mokrego śniegu.

- Na północy prognozowana wysokość opadu do 15 mm. Miejscami przejściowy przyrost pokrywy śnieżnej o około 5 cm. W górach możliwe słabe opady śniegu i deszczu ze śniegiem, przechodzącego w deszcz. Wiatr umiarkowany i dość silny, w porywach do 75 km/h, południowo-zachodni i zachodni. W Sudetach porywy wiatru do 150 km/h, w Karpatach do 110 km/h - alarmuje IMGW. Warto śledzić lokalne ostrzeżenia meteo i nie bagatelizować takowych komunikatów. W ciągu dnia prognozy będziemy analizować w naszym serwisie. Uważajcie na siebie!

Pogoda na jutro IMGW. Temperatura 20.02.2023

Jak już wspominaliśmy na początku artykułu, niektóre regiony naszego kraju mogą liczyć na wiosenne temperatury. Termometry pokażą nawet dwucyfrowe wartości. Na przeciwległym biegunie będą rejony Polski, które powalczą z zimowymi temperaturami. - Temperatury w poniedziałek będą na poziomie od 2 stopni Celsjusza, 4°C na krańcach wschodnich, około 7°C w centrum do 10°C na zachodzie - podaje IMGW. Standardowo przekazujemy analizę największych miast. Na 9-11 stopni mogą liczyć mieszkańcy Wrocławia, Katowic, Zielonej Góry, Poznania i Szczecina. Zdecydowanie chłodniej w Białymstoku i Lublinie (4-5 stopni w ciągu dnia).

Prognoza IMGW na noc z poniedziałku na worek, 20-21 lutego 2023

Synoptycy Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej przewidują, że w nocy z poniedziałku na wtorek zachmurzenie będzie duże i całkowite. Niemal w całym kraju (poza pasem Wybrzeża oraz częścią Dolnego Śląska) opady deszczu a na północnym-wschodzie także deszczu ze śniegiem. Temperatura minimalna od 2°C na północnym wschodzie, około 4°C w centrum do 9°C na zachodzie; w rejonach podgórskich około 2°C. Wiatr dość silny i silny, w porywach do 70 km/h, zachodni.

- Na Wybrzeżu wiatr w porywach do 80 km/h, północno-zachodni. W Tatrach wiatr do 130 km/h, a na Śnieżce do 150 km/h, zachodni - alarmują eksperci IMGW.

