Nawet do 12°C ciepła, ale w nocy przyjdzie to! Wichury do 140 km/h to nie wszystko [Prognoza IMGW na 17.02.2023]

IMGW zapowiada, że w weekend czekają nas trudne warunki pogodowe. Eksperci informują, że "Polska znajdzie się w zasięgu aktywnego niżu z układem frontów atmosferycznych, który przyniesie bardzo silny wiatr, zwłaszcza w rejonie wybrzeża". Wichura osiągnie porywy nawet 125 km/h. W niedzielę (19 lutego) silny wiatr w naszym kraju osłabnie, ale prognozy na początek przyszłego tygodnia ponownie mówią o silnym wietrze, jednak nie będzie on tak niebezpieczny jak wichury w weekend. Szczegóły w dalszej części artykułu.

Ciepły początek weekendu, nawet 11°C. Będą też wichury, w górach nawet 120 km/h

Wietrznie zrobi się w piątek (17 lutego). W porywach do 75 km/h, nad morzem do 85 km/h, Wysoko w górach wiatr w porywach do 70 km/h, a w Sudetach nawet do 120 km/h, miejscami powodujący zawieje i zamiecie śnieżne. Silnym podmuchom wiatru towarzyszyć będą okresowe opady deszczu. Na północnym wschodzie i w górach deszcz ze śniegiem i śnieg. - Na północy opady okresami o natężeniu umiarkowanym, prognozowana wysokość opadu do około 10 mm - informuje IMGW. Termometry pokażą od 3-5°C na wschodzie i w rejonach podgórskich, około 8°C w centrum. Najcieplej w zachodniej części kraju - do 11°C. Silny wiatr sprawi jednak, że odczuwalna temperatura będzie niższa.

Najsilniejsze wichury w nocy z piątku na sobotę. Nawet 150 km/h

Silny wiatr pozostanie z nami także w nocy z piątku na sobotę (17/18 lutego). Porywy od 35 km/h do 50 km/h, nad morzem okresami bardzo silny, od 55 km/h do 70 km/h, w strefie brzegowej w porywach do 125 km/h, na północy do 100 km/h, w głębi kraju do 85 km/h, południowo-zachodni i zachodni. W Sudetach porywy wiatru do 150 km/h, w Karpatach do 100 km/h. Temperatura od 1°C na północnym wschodzie i w rejonach podgórskich Karpat do 6°C na południowym zachodzie.

W sobotę (18 lutego) wciąż sporo chmur i okresami opady deszczu i deszczu ze śniegiem, zaś w górach - śniegu. Przed nami kolejny dzień z wichurami. - Wiatr umiarkowany i dość silny, w porywach do 85 km/h, a na północy do 100 km/h, zachodni. W Sudetach porywy wiatru do 140 km/h, a w Karpatach do 110 km/h, powodujące zawieje i zamiecie śnieżne - zapowiada IMGW. Ciepło, jak na drugą połowę lutego, bo od 3-5°C na wschodzie, około 8°C w centrum, do 11°C na zachodzie.

Wichury ustąpią w niedzielę. Pogoda po weekendzie

Wichury osłabną w niedzielę (19 lutego). Porywy wiatru do 60 km/h. Termometry pokażą od 3-4°C na północy do 10°C na południowym zachodzie. Sporo chmur, w centrum i na północy Polski deszcz ze śniegiem i mokry śnieg. Co z pogodą po weekendzie? Nadal sporo opadów, wiatr w porywach do 65 km/h. Chwil ze słońcem będzie niewiele, choć wciąż ciepło. Mróz nam nie grozi, temperatura od 2°C do 12°C.

17.02.2023 6:45 #IMGWliveZostały wydane ostrzeżenia meteorologiczne przed silnym wiatrem. Największe porywy są prognozowane nad morzem (do 125 km/h), ale niebezpiecznie będzie w całym kraju.https://t.co/X0qPEdwOPO#IMGWmeteo #wiatr pic.twitter.com/GbtkyV9nYC— IMGW-PIB METEO POLSKA (@IMGWmeteo) February 17, 2023