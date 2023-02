Pochmurno, do tego śnieg i deszcz! Tutaj będzie szalał wiatr

Nawet do 12°C ciepła, ale w nocy przyjdzie to! Wichury do 140 km/h to nie wszystko [Prognoza IMGW na 17.02.2023]

Jak wynika z informacji przekazanych przez ekspertów z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej (IMGW), w niedzielę (19 lutego 2023) Polska będzie w zasięgu niżu znad zachodniej Rosji. Z zachodu będzie napływała chłodna polarna morska masa powietrza.

Prognoza pogody IMGW dla województwa zachodniopomorskiego i pomorskiego [Prognoza IMGW na 19.02.2023]

Z informacji synoptyków wynika, że zachmurzenie będzie duże. Okresami opady deszczu, przechodzące w deszcz ze śniegiem i śnieg. Temperatura maksymalna od 3°C do 5°C. Wiatr słaby i umiarkowany, północno-zachodni i zachodni.

Gdańsk: 3°C

Koszalin: 4°C

Szczecin: 5°C

Prognoza pogody IMGW dla województwa warmińsko-mazurskiego i podlaskiego [Prognoza IMGW na 19.02.2023]

Jak podaje IMGW, zachmurzenie duże, okresami z większymi przejaśnieniami. Opady deszczu, deszczu ze śniegiem lub mokrego śniegu. Temperatura maksymalna od 2°C do 5°C. Wiatr na ogół umiarkowany, zachodni i północno-zachodni.

Olsztyn: 3°C

Suwałki: 4°C

Białystok: 3°C

Prognoza pogody IMGW dla województwa wielkopolskiego, lubuskiego i kujawsko-pomorskiego [Prognoza IMGW na 19.02.2023]

Zachmurzenie duże i całkowite. Miejscami słaby deszcz, na północy regionu możliwy deszcz ze śniegiem. Temperatura maksymalna od 4°C do 8°C. Wiatr słaby i umiarkowany, początkowo porywisty, północno-zachodni i zachodni - wynika z informacji przekazanych przez IMGW.

Poznań: 7°C

Gorzów Wlkp.: 8°C

Toruń: 4°C

Kalisz: 8°C

Bydgoszcz: 5°C

Zielona Góra: 8°C

Prognoza pogody IMGW dla województwa mazowieckiego, łódzkiego i lubelskiego [Prognoza IMGW na 19.02.2023]

Jak informują eksperci IMGW, zachmurzenie będzie duże z większymi przejaśnieniami. Opady śniegu i deszczu ze śniegiem, tylko na południu deszczu. Temperatura maksymalna od 2°C na północy i w centrum do 8°C na krańcach południowych. Wiatr słaby, na ogół z kierunków zachodnich.

Warszawa: 3°C

Łódź: 7°C

Lublin: 6°C

Prognoza pogody IMGW dla województwa dolnośląskiego, opolskiego i śląskiego [Prognoza IMGW na 19.02.2023]

Prognozowane jest zachmurzenie duże. Okresami opady deszczu. Temperatura maksymalna od 8°C do 10°C. Wiatr umiarkowany i dość silny, w nocy w porywach około 70 km/h, w dzień około 60 km/h, zachodni.

W szczytowych partiach Sudetów (powyżej 1200 m n.p.m.) okresami opady śniegu i śniegu z deszczem. Temperatura od –2°C do 0°C. Wiatr od 85 km/h do 100 km/h, w nocy w porywach do 115 km/h, północno-zachodni i zachodni.

Wrocław: 10°C

Jelenia Góra: 8°C

Legnica: 9°C

Opole: 9°C

Katowice: 9°C

Częstochowa: 8°C

Prognoza pogody IMGW dla województwa małopolskiego, świętokrzyskiego i podkarpackiego [Prognoza IMGW na 19.02.2023]

Zachmurzenie duże i całkowite. Opady deszczu. Temperatura maksymalna od 7°C do 9°C, w rejonach podgórskich od 4°C do 6°C. Wiatr umiarkowany, w porywach do 60 km/h, zachodni, podaje IMGW.

Kraków: 9°C

Kielce: 9°C

Rzeszów: 9°C

Zakopane: 6°C

