Wiemy, kiedy Polska znajdzie się pod śniegiem. Atak zimy kwestią dni

Śnieg i mróz powrócą. Zima przypomni o sobie w weekend

O tęgim mrozie, który dotrze do Polski w środku tygodnia informowaliśmy już we wcześniejszych artykułach. Najzimniej zrobi się w nocy ze środy na czwartek (22/23 listopada). Na północnym wschodzie temperatura spadnie nawet do 11 stopni poniżej zera. Czwartek (23 listopada) to już zupełnie inna, typowo jesienna pogoda. Zrobi się dużo cieplej, nawet do 10 stopni "na plusie", jednak do Polski wkroczy front przynoszący wichury. Wiatr może przekraczać prędkość 100 km/h. Wydawać by się mogło, że tym samym jesień wyparła zimę i na kolejne dni ze śniegiem i mrozem będziemy musieli trochę poczekać. Nic bardziej mylnego.

Jak informuje portal twojapogoda.pl, w najbliższy weekend (25-26 listopada) śnieg spadnie w całym kraju. Temperatura będzie oscylować w granicach zera, więc po nocnych opadach, w ciągu dnia śnieg będzie lekko topnieć. W dłuższej perspektywie przybędzie jednak do 5 cm białego puchu. Na północy może to być nawet 10 cm. Kto planował weekend na powietrzu, ciesząc się ostatnimi chwilami jesieni, ten będzie musiał zmienić plany.

Źródło: TwojaPogoda.pl

Prognoza na tydzień 20-26.11.2023☔️Pogoda w tym tygodniu z epizodami ocieplenia i ochłodzenia. Codziennie opady deszczu, deszczu ze śniegiem i śniegu, marznącego deszczu. Wyraźnie chłodniej na północnym wschodzie, cieplej na południowym zachodziehttps://t.co/iThhOMxVfq#IMGW pic.twitter.com/NBovqyE0pf— IMGW-PIB METEO POLSKA (@IMGWmeteo) November 20, 2023

Quiz. Pogoda po angielsku Pytanie 1 z 12 "Pogoda" to po angielsku... weather wind water Dalej