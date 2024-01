Wichury do 160 km/h, śnieżyce i jeszcze to! Fatalny początek tygodnia [Prognoza IMGW na 22.01.2024]

Pogoda szaleje i nie zamierza odpuszczać Polakom. Już w nocy z niedzieli na poniedziałek (21/22 stycznia 2024) na północy pojawią się opady marznące, powodujące gołoledź. Nad ranem północno wschodnia Polska zmierzy się ze słabym śniegiem. Wichury osiągną w górach 100 km/h i będą powodować zamiecie śnieżne. Temperatury od -10 stopni Celsjusza w Karpatach, do +2 w województwie zachodniopomorskim. To tyle tytułem wstępu. Wiemy już, jak będzie wyglądał początek tygodnia. W ciągu dnia pojawią się kolejne, niebezpieczne zjawiska meteo.

Pogoda na jutro. Prognoza IMGW na poniedziałek 22.01.2024

W poniedziałek jedynie na południowym wschodzie zachmurzenie będzie umiarkowane. Na pozostałym rejonie duże, choć gdzieniegdzie odnotujemy przejaśnienia. Synoptycy z IMGW nie mają jednak wątpliwości, że mogą się pojawić utrudnienia, wywoływane przez pogodę.

- Opady deszczu, tylko na północnym wschodzie deszczu ze śniegiem. Miejscami, szczególnie na północnym wschodzie a popołudniu na południowym zachodzie, możliwe opady marznącego deszczu powodujące gołoledź. Na krańcach południowo-zachodnich prognozowana suma opadów około 15 mm. Wysoko w Sudetach prognozowany przyrost pokrywy śnieżnej o około 5 cm - alarmuje Instytut w prognozie na poniedziałek.

- Wiatr umiarkowany, okresami dość silny, na Pomorzu oraz obszarach podgórskich lokalnie dość silny, od 30 km/h do 45 km/h, w porywach na przeważającym obszarze kraju do 65 km/h, na Pomorzu do 75 km/h, na obszarach podgórskich do 85 km/h, południowy i południowo-zachodni. Wysoko w Karpatach porywy wiatru do 110 km/h, na szczytach Sudetów przejściowo do 160 km/h, w górach wiatr powodował będzie zamiecie śnieżne - ostrzegają synoptycy.

Dobre wieści? W niektórych regionach zanotujemy ocieplenie. Temperatura maksymalna ukształtuje się na poziomie od -1 stopnia Celsjuesza, 0°C na wschodzie i w kotlinach karpackich, około 3°C w centrum do 7°C, 8°C na zachodzie oraz lokalnie obszarach podgórskich. 8 stopni może być w Lubuskiem i Zachodniopomorskiem.

Pogoda na noc z poniedziałku na wtorek, 22/23 stycznia

Na noc z poniedziałki na wtorek, IMGW zapowiada opady deszczu i deszczu ze śniegiem, na południu miejscami możliwe opady marznące i powodujące gołoledź. Na obszarach podgórskich w Sudetach prognozowana suma opadów około 15 mm. W górach opady śniegu, prognozowany przyrost pokrywy śnieżnej o 5 do 7 cm. We wschodniej połowie kraju lokalnie mgły ograniczające widzialność do 200 metrów. Temperatura minimalna od -3°C na Podhalu i -1°C, 0°C na wschodzie oraz południowym wschodzie, około 2°C w centrum do 4°C na krańcach zachodnich i nad morzem.

- Wiatr umiarkowany, okresami porywisty, na przeważającym obszarze kraju w porywach do 55 km/h, tylko na obszarach podgórskich na ogół początkowo dość silny i silny, od 30 km/h do 45 km/h, w porywach do 85 km/h, południowo-zachodni. Wysoko w Karpatach porywy wiatru do 100 km/h, w Sudetach do 120 km/h, w górach wiatr powodować może zawieje i zamiecie śnieżne - ostrzegają synoptycy. Prognozy i ostrzeżenia IMGW będziemy regularnie odświeżać w naszym serwisie.

⚠️UWAGA⚠️ ‼️NOWE OSTRZEŻENIE METEOROLOGICZNE #IMGW➡️ROZTOPYPrognozuje się wzrost temperatury powietrza oraz opady deszczu powodujące odwilż i topnienie pokrywy śnieżnejTemperatura minimalna od 1°C do 3°Temperatura maksymalna od 2°C do 5°CSuma opadów deszczu od 5 mm do 10mm pic.twitter.com/nTqEJ2xCKe— IMGW-PIB METEO POLSKA (@IMGWmeteo) January 21, 2024