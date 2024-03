Taka będzie pogoda w piątek. Prognoza IMGW na 22.03.2024

W nocy z czwartku na piątek (21/22 marca) sporo chmur, ale z większymi przejaśnieniami. Deszcz głównie we wschodniej części kraju, a wysoko w górach opady deszczu ze śniegiem i śniegu. W Tatrach prognozowany przyrost pokrywy śnieżnej o około 5 cm. Uwaga na mgły, które lokalnie mogą ograniczyć widzialność do około 300 m. W nocy najchłodniej na południowym wschodzie i północy kraju, tam lokalnie lekki mróz. Na pozostałym obszarze termometry pokażą od 2°C do 5°C. Najcieplej na południu Polski, tam do 7°C. - Wiatr słaby i umiarkowany, z kierunków południowych i zachodnich. Wysoko w górach wiatr porywisty - prognozuje IMGW.

Piątek (22 marca) zapowiada się na dzień pochmurny. Nieco więcej chwil ze słońcem w centrum i na południowym wschodzie. Poza tym słaby deszcz, zaś wysoko w Tatrach zanikające opady śniegu. Duże różnice w temperaturze. Na termometrach maksymalnie od 6°C na północnym wschodzie do około 10°C w centrum. Najcieplej na południowym zachodzie, do 14°C. - Wiatr słaby i umiarkowany, miejscami porywisty, nad morzem w porywach do 55 km/h, zachodni i południowo-zachodni. Po południu w Sudetach porywy wiatru do 60 km/h - zapowiada IMGW.

