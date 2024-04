Totalne załamanie pogody. Wyciągajcie zimowe kurtki! Tak zimno nie było od dawna

Totalne załamanie pogody. Zimowe kurtki wrócą do łask

Wyciągajcie z szaf zimowe kurtki! W nocy z niedzieli na poniedziałek (14/15 kwietnia) przez Polskę przetoczył się front atmosferyczny, który przyniósł totalne załamanie pogody. Chwilowo musimy zapomnieć o chodzeniu w krótkich spodenkach i koszulkach i pomyśleć o zaopatrzeniu się w nieprzemakalne buty oraz parasolki. Niby nic dziwnego, bo jak wiadomo ze znanego przysłowia kwiecień jest wyjątkowo kapryśnym miesiącem, w którym można spodziewać się zarówno letniej, jak i zimowej aury.

Według danych IMGW, rano w poniedziałek temperatura spadła do 2,8 stopni. Taką wartość odnotowano w Kozienicach. Najcieplej było w Przemyślu, gdzie termometry wskazały 11,2 st. Celsjusza. W trakcie dnia najcieplej ma być w karpackich rejonach podgórskich, choć tam z kolei będzie wiał silny wiatr. W dalszym ciągu będą występować burze, a suma opadów może sięgnąć 25 mm na południu kraju. W kolejnych dniach synoptycy spodziewają się przygruntowych przymrozków sięgających nawet minus 3 stopni. Poniżej prognoza pogody IMGW na poniedziałek, 15 kwietnia.

Prognoza pogody IMGW

- W dzień zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami, na północy i północnym wschodzie rozpogodzenia. Za wyjątkiem północnego wschodzie miejscami opady deszczu, na południowym wschodzie też burze. Na południu prognozowana suma opadów od 10 mm do 25 mm. Pod wieczór burze również na krańcach zachodnich. Temperatura maksymalna od 7°C na wybrzeżu i 9°C, 10°C na północy, wschodzie oraz lokalnie na południu, około 12°C w centrum i na zachodzie do 16°C, 17°C na południowym wschodzie. Cieplej tylko na obszarach podgórskich w Karpatach, od 18°C do 21°C. Wiatr słaby i umiarkowany, południowo-zachodni i zachodni, tylko na południowym wschodzie północno-wschodni. W czasie burz porywy wiatru do 70 km/h. Wysoko w Tatrach porywy wiatru do 80 km/h, w Sudetach do 90 km/h. W nocy zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami, na wschodzie początkowo rozpogodzenia. Miejscami przelotne opady deszczu, na północy, zachodzie oraz w centrum również burze. Prognozowana suma opadów około 10 mm, tylko na południowym wschodzie oraz miejscami na północy około 15 mm, na wybrzeżu do 20 mm. Wysoko w górach opady śniegu, w Tatrach prognozowany przyrost pokrywy śnieżnej o 8 cm. Temperatura minimalna od 1°C, 2°C na północy, około 5°C w centrum do 9°C, 10°C na południowym wschodzie. Wieczorem na krańcach północno-wschodnich możliwe przygruntowe przymrozki do -2°C. Wiatr słaby i umiarkowany, okresami porywisty, w porywach do 65 km/h, z kierunków południowych i zachodnich. W czasie burz porywy wiatru do 85 km/h. Nad morzem wiatr dość silny i silny, do 45 km/h, w porywach do 70 km/h. Wysoko w Tatrach porywy wiatru do 90 km/h, w Sudetach do 120 km/h, w Tatrach wiatr powodować może zawieje śnieżne.

