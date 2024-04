Fala ciepła i nagłe załamanie! Prognozy wieszczą pogodowy rollercoaster

Kiedy dojdzie do załamania pogody?

W najbliższy weekend (12-14 kwietnia) - jak prognozuje IMGW - "pogoda ze zmiennym zachmurzeniem oraz lokalnymi opadami deszczu, a w niedzielę także z burzami". Podczas burz może też silnie wiać, w porywach do 70 km/h. Dużo cieplej w porównaniu do początku tygodnia. W niedzielę (14 kwietnia) termometry na południu kraju wskażą do 24°C. Więcej o pogodzie na weekend w dalszej części artykułu.

Prognoza pogody IMGW na weekend 12-14 kwietnia

W piątek (12 kwietnia) - według prognoz IMGW - "Polska będzie pod wpływem rozległego wyżu obejmującego przeważającą część Europy". - Na zachodzie kraju zaznaczy się pofalowany front atmosferyczny. Pozostaniemy w powietrzu polarnym morskim - czytamy w komunikacie IMGW. W ciągu dnia ciśnienie nieznacznie spadnie. Cieplej, ale jeszcze bez wartości powyżej 20°C. Temperatura maksymalna podobna dla całego kraju. Najchłodniej na północy kraju, tam termometry wskażą 15-16°C. Najcieplej na południu kraju, do 19°C.

W sobotę (13 kwietnia) - jak zapowiada IMGW - "Polska północna pozostanie w strefie pofalowanego frontu atmosferycznego związanego z niżem znad Morza Norweskiego". - Pozostała część kraju będzie w zasięgu wyżu z centrum nad Alpami. Pozostaniemy w polarnej morskiej masie powietrza, na zachodzie cieplejszej, na wschodzie chłodniejszej - informują synoptycy. Powolny spadek ciśnienia. Na termometrach maksymalnie od 14-16°C na północnym wschodzie. Im dalej na południe, tym cieplej. Do 20-21°C pokażą termometry w Wielkopolsce, Ziemi Lubuskiej, na Dolnym i Górnym Śląsku oraz Małopolsce i Podkarpaciu.

Burze i silny wiatr w weekend. IMGW ostrzega

W niedzielę (14 kwietnia) pogoda w Polsce popsuje się. Nadal będzie bardzo ciepło, ale - jak prognozuje IMGW - "z zachodu na wschód, przemieszczać się będzie zatoka z układem frontów atmosferycznych, związana z niżem znad południowej Szwecji". - Na wschodzie kraju pozostanie ciepłe powietrze polarne morskie, a na zachód zacznie napływać z północnego zachodu chłodniejsza masa polarna morska - czytamy w komunikacie IMGW. Spadek ciśnienia. Temperatura maksymalna od 16-18°C na północy kraju do 22°C na Lubelszczyźnie i w woj. świętokrzyskim. Najcieplej w Małopolsce i na Podkarpaciu, tam nawet do 24°C na termometrach.

W niedzielę (14 kwietnia) warto też zwrócić uwagę na prognozowane burze i silny wiatr. Według najnowszej prognozy IMGW, w niedzielę mogą zostać wydane ostrzeżenia I stopnia przed silnym wiatrem dla północnych krańców Polski. Z kolei w pasie od Warmii i Mazur, przez Podlasie, Mazowsze, centrum, woj. świętokrzyskie, a także woj. lubelskie, podkarpackie, małopolskie, śląskie i dolnośląskie prognozowane są burze. Niestety, po weekendzie temperatury znowu mocno spadną. W dodatku dni będą pochmurne i deszczowe. Prognozowana temperatura maksymalna od zaledwie 6°C do 14°C.

