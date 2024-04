To się stanie w kwietniu aż dwa razy. Nie będziesz mógł oderwać wzroku!

Lirydy i Puppidy - co to jest?

Lirydy są rojem meteorów, których źródłem jest kometa Thatchera i pierwszym, o którym napisano w kronikach. Pierwsze wzmianki o nich pojawiły się w Chinach 2 tysiące lat przed naszą erą.

Puppidy to meteory związane z kometą 26P/Grigg-Skjellerup, zdecydowanie wolniejsze od Lirydów. Poruszają się z prędkością około 18 km/s. W odróżnieniu do Lirydów, są znane znacznie krócej, bo zaledwie od pół wieku. Po raz pierwszy zaobserwowano je w 1972 roku.

Gdzie i kiedy obserwować rój Lirydów i Puppidów w 2024 roku?

Największa aktywność Lirydów przypada pomiędzy 14 i 30 kwietnia, a faza szczytowa w 2024 roku przypadnie w sobotę, 22 kwietnia, w godzinach porannych. Dlatego warto zaplanować sobie ten czas, by spojrzeć w rozgwieżdżone niebo, na którym odbędzie się wyjątkowy spektakl.

Puppidy aktywne są od 15 do 28 kwietnia, czyli w podobnym czasie, co Lirydy. Ich maksimum nastąpi jednak dzień później, czyli 23 kwietnia.

Jak obserwować spadające gwiazdy?

Do obserwacji deszczu meteorytów nie jest potrzebny żaden specjalistyczny sprzęt. Ważne jest, by spadające gwiazdy oglądać z dala od dużych skupisk sztucznego światła, czyli za miastem, w oddaleniu od zabudowań. Dobrym miejscem do obserwacji są okolice lasów, pól i dużych zbiorników wodnych. Bardzo przydatna może się okazać mapa natężenia światła, dzięki której można znaleźć idealne miejsce do obserwacji spadających gwiazd.

Istotnym, o ile nie najważniejszym czynnikiem jest także pogoda. Do obserwacji gwiazd niezbędne jest bowiem bezchmurne niebo. Warto więc śledzić bieżące prognozy pogody.