Termometry wskażą nawet 20 stopni! Czeka nas jednak to! [Prognoza IMGW na 23.04.2023]

Jak podają eksperci z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej (IMGW), Polska będzie w niedzielę (23 kwietnia 2023) w zasięgu zatoki niżowej, związanej z niżem znad Morza Północnego. Z zachodu w kierunku centrum kraju przemieszczał się będzie chłodny front atmosferyczny. Znajdziemy się w ciepłym powietrzu polarnym morskim.

Prognoza pogody IMGW dla województwa zachodniopomorskiego i pomorskiego [23.04.2023]

Z informacji podanych przez IMGW wynika, że zachmurzenie małe i umiarkowane, w dzień od zachodu wzrastające do dużego. Okresami przelotne opady deszczu. Temperatura maksymalna od 14°C na zachodzie do 20°C na wschodzie regionu, nad morzem około 12°C. Wiatr umiarkowany, okresami porywisty, z kierunków południowych.

Gdańsk: 18°C

Koszalin: 16°C

Szczecin: 14°C

Prognoza pogody IMGW dla województwa warmińsko-mazurskiego i podlaskiego [23.04.2023]

Zachmurzenie na ogół umiarkowane. Temperatura maksymalna od 17°C do 18°C. Wiatr słaby i umiarkowany, południowo-wschodni - podają synoptycy.

Olsztyn: 18°C

Suwałki: 17°C

Białystok: 18°C

Prognoza pogody IMGW dla województwa wielkopolskiego, lubuskiego i kujawsko-pomorskiego [23.04.2023]

Jak wynika z informacji przekazanych przez IMGW, zachmurzenie będzie umiarkowane i duże, od zachodu postępujące przelotne opady deszczu. Temperatura maksymalna od 12°C na zachodzie do 19°C na wschodzie regionu. Wiatr słaby i umiarkowany, okresami porywisty, z kierunków południowych.

Poznań: 19°C

Kalisz: 19°C

Gorzów Wlkp.: 14°C

Zielona Góra: 12°C

Toruń: 19°C

Bydgoszcz: 19°C

Prognoza pogody IMGW dla województwa mazowieckiego, łódzkiego i lubelskiego [23.04.2023]

Zachmurzenie małe i umiarkowane, na zachodzie regionu także duże. Temperatura maksymalna od 15°C do 19°C. Wiatr słaby i umiarkowany, południowo-wschodni i południowy.

Warszawa: 18°C

Łódź: 19°C

Lublin: 17°C

Prognoza pogody IMGW dla województwa dolnośląskiego, opolskiego i śląskiego [23.04.2023]

Zachmurzenie małe i umiarkowane, od zachodu regionu wzrastające do umiarkowanego i dużego, aż do wystąpienia przelotnych opadów deszczu. Temperatura maksymalna od 15°C do 19°C, w rejonach podgórskich od 15°C do 17°C. Wiatr słaby i umiarkowany, lokalnie porywisty, z kierunków południowych. W szczytowych partiach temperatura od 4°C do 6°C. Wiatr umiarkowany, okresami dość silny i porywisty, południowy i południowo-zachodni - czytamy na stronie IMGW.

Wrocław: 18°C

Jelenia Góra: 15°C

Legnica: 18°C

Opole: 19°C

Katowice: 19°C

Częstochowa: 19°C

Prognoza pogody IMGW dla województwa małopolskiego, świętokrzyskiego i podkarpackiego [23.04.2023]

Z informacji przekazanych przez ekspertów wynika, że zachmurzenie małe i umiarkowane, okresami wzrastające do dużego. Temperatura maksymalna od 16°C do 19°C, w rejonach podgórskich od 13°C do 17°C. Wiatr słaby, w dzień okresami umiarkowany, z kierunków południowych, miejscami zmienny.