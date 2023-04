Jasnowidz Jackowski o pogodzie na majówkę. Wie, gdzie będzie gwarancja pogody

Krzysztof Jackowski to jeden z najsłynniejszych polskich jasnowidzów. Jego wizje przyszłości cieszą się ogromną popularnością. Jasnowidz Jackowski zajmuje się głównie pomocą w odnajdowaniu zaginionych osób i na tym polu odnosi liczne sukcesy. Dziennikarz "Super Expressu" postanowił zapytać go o to, jaka będzie pogoda w majówkę 2023. To, co zdradził, może przekreśli plany niektórych z naszych czytelników. Co dokładnie się stanie? Gdzie pogoda będzie najlepsza? Przeczytaj najnowszą przepowiednię przyszłości jasnowidza Jackowskiego.

1 maja wypada w poniedziałek, a 3 maja w środę. Wystarczy wziąć tylko 3 dni urlopu, aby mieć aż 9 dni wolnego. Dla tych którzy chcą wyjechać z domu, na długi weekend, mamy dobre informacje. Jasnowidz Krzysztof Jackowski wie, jaka będzie pogoda. - Pogoda będzie typowo wiosenna w ten długi weekend - mówi nam Krzysztof Jackowski. - Nie będzie ani za ciepło ani też za zimno - dodaje. Najsłynniejszy polski jasnowidz jest przekonany, że po długim weekendzie, ci którzy wyjadą ze swoich domów, nie będą mieli powodów, aby narzekać na to, że wydali dużo pieniędzy i nie odpoczęli.

- Nad morzem będzie najlepiej. Co prawda będzie taka przeplatanka. Najpierw będzie ciepło i słonecznie. Potem następnego dnia trochę zimnej i pochmurno, a kolejnego znów cudownie. To będzie doskonała pogoda do wypoczynku - zapewnia jasnowidz z Człuchowa.

Jackowski jest pewien, że przed długim weekendem w Polsce będzie jeszcze chłodno. Z pogody będziemy dopiero zadowoleni, gdy będziemy odpoczywać nad morzem, w górach i na Mazurach. - To będzie kapryśna wiosenna pogoda, ale tylko trochę - zapewnia.

