Ciepły i słoneczny weekend, a potem gwałtowna zmiana! Nadchodzi załamanie pogody

Prognoza IMGW na weekend. Najcieplej w niedzielę (23 kwietnia)

Najbliższe dni w pogodzie upłyną pod znakiem ciepła i słońca. Tak wygląda z prognozy przygotowanej przez Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej (IMGW). Pogoda w weekend zachęcać będzie do przebywania poza domem, np. na spacerze lub rowerowej przejażdżce. W piątek (21 kwietnia) - według wyliczeń synoptyków - na termometrach maksymalnie od 11-12 stopni Celsjusza na Pomorzu i w górach do 17-18 stopni w centralnej i zachodniej części Polski. Jeszcze cieplej zrobi się w sobotę (22 kwietnia). Najchłodniej w rejonach podgórskich - 13 stopni powyżej zera. Najcieplej na zachodzie - 18 stopni. Najcieplejszym dniem nadchodzącego weekendu będzie jednak niedziela (23 kwietnia) z temperaturami osiągającymi prawie 20 stopni Celsjusza.

Spadek temperatury po weekendzie. Przymrozki w nocy i nad ranem

Na tym koniec dobrych wiadomości, ponieważ wraz z nadejściem nowego tygodnia, pogoda załamie się. Potwierdzają to eksperci z IMGW. - O ochłodzeniu wiemy już od kliku ładnych dni, a włączając w to model długoterminowy od kilkunastu dni - czytamy w komunikacie. Z modelu ECMWF HRES 0.1°. Będzie chłodniej i więcej chwil z deszczem. W weekend popadać może tylko w zachodniej części kraju. Z kolei w poniedziałek (24 kwietnia) przelotne opady możliwe są na przeważającym obszarze kraju. Spadnie też temperatura. Niewielkie są szanse na 20 stopni Celsjusza na termometrach. Będzie 12-17 stopni. Jeszcze zimniej zrobi się w kolejnych dniach. W wielu regionach temperatura spadnie w ciągu dnia poniżej 10 stopni Celsjusza. Najzimniej zrobi się w środę i czwartek (26-27 kwietnia). W nocy pojawią się przymrozki, szczególnie w południowej części kraju! Z prognoz długoterminowych wynika też, że do końca kwietnia niewielkie są szanse na kolejny skok temperatury i powrót ciepła.

O ochłodzeniu📉 wiemy już od kliku ładnych dni a włączając w to model długoterminowy od kilkunastu dni. To znów kolejny dowód na to jak, dzięki superkomputerom, potrafimy przewidzieć pogodę. Oczywiście należy zdawać sobie sprawę z różnej sprawdzalności tych prognoz. Dziś🧵 (1/2) pic.twitter.com/vgEplln07p— IMGW-PIB Centrum Modelowania Meteorologicznego (@IMGW_CMM) April 20, 2023

