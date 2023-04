Takiego upału jeszcze nie było! Pogoda zszokowała turystów w Azji

Takiego upału jeszcze nie było. Rekordy temperatur w Azji

Kto wybrał się w kwietniu do południowej lub południowo-wschodniej Azji, może tego bardzo żałować, bo w tym regionie kontynentu notowane są bardzo wysokie, wręcz rekordowe temperatury. Jak informuje serwis Fanipogody.pl, 18 kwietnia w mieście Kumarkhali odnotowano przeszło 51 stopni w cieniu, z kolei w 9 innych innych miejscach w Mjanmie i Indiach słupki rtęci wskazały od 43.4 do 45.2 kresek - takie temperatury są już poważnym zagrożeniem dla zdrowia, a nawet życia, co nie dotyczy tylko nie nawykłych do upałów turystów, ale również lokalnych mieszkańców. Gorąco, choć oczywiście nie w takiej skali, dotarło również do południowo-zachodniej Europy. Co ciekawe, ciepłe powietrze znad Półwyspu Iberyjskiego, gdzie maksymalna temperatura sięga już 33 stopni, dotrze w najbliższym czasie również do Polski, co odczujemy od czwartku, 20 kwietnia, do początku przyszłego tygodnia włącznie, choć jeszcze w nocy ze środy na czwartek zapowiadane są przymrozki.

