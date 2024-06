Pogodowy horror! To szok, co dzieje się nad Polską. Niebezpiecznie w Gdańsku [Zdjęcia]

Taka będzie w pogoda w niedzielę. Prognoza IMGW na 30.06.2024

Za nami burzowy weekend. Po niespokojnym piątku i nieco łagodniejszej sobocie, niebezpieczne zjawiska wrócą ostatniego dnia czerwca. Noc z soboty na niedzielę (29/30 czerwca) będzie pogodna, jedynie początkowo na południowym wschodzie, a nad ranem na zachodzie zachmurzenie wzrastające do dużego i tam miejscami przelotne opady deszczu i burze. W czasie burz suma opadów do 10 mm. W nocy na termometrach od 13°C na północnym wschodzie do około 18°C w centrum. Najcieplej w zachodniej Polsce, do 21°C. - Wiatr słaby i umiarkowany, z kierunków wschodnich. Na Przedgórzu Sudeckim porywy wiatru do 70 km/h, na szczytach Sudetów do 100 km/h. W czasie burz na zachodzie porywy wiatru do 60 km/h - prognozuje IMGW.

W niedzielę (30 czerwca) niemal bezchmurne niebo we wschodniej Polsce. Na pozostałym obszarze w ciągu dnia deszcz i burze, lokalnie grad. Podczas burz suma opadów do 40 mm. Bardzo ciepło, na termometrach maksymalnie od 26-27°C na północnym wschodzie do 34°C w centrum i na południu kraju. Wiatr umiarkowany i dość silny, porywisty. Wysoko w górach porywy wiatru do 100 km/h. Podczas burz porywy wiatru do około 110 km/h.

