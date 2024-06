Pogodowy horror! To szok, co dzieje się nad Polską. Niebezpiecznie w Gdańsku [Zdjęcia]

Fala burz wdarła się do Polski

Od kilku dni Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej (IMGW) ostrzegał przed upałami, jednak w weekend (28-30 czerwca) dużo groźniejsze będą burze. Alerty meteo II stopnia obowiązują we wszystkich województwach. Najbliższe godziny będą niespokojne. - W nocy miejscami przelotne opady deszczu i burze, tylko na zachodzie bez opadów. W czasie burz opady do 30 mm i grad. Lokalnie gęste mgły. Temp. min. od 14°C do 20°C. Wiatr nad morzem okresami porywisty, w czasie burz w porywach do ok. 80 km/h - czytamy w komunikacie IMGW.

Wichura przewróciła dźwig w Gdańsku

W Gdańsku dźwig stoczniowy stojący na wyspie Ostrów wpadł do kanału portowego. Jak informuje straż pożarna, w zdarzeniu nie ma osób poszkodowanych. Oficer dyżurny KW PSP w Gdańsku powiedział PAP w piątek (28 czerwca), że strażacy otrzymali zgłoszenie o przewróceniu się dźwigu wskutek wichury, która przeszła nad Gdańskiem. Stojący na wyspie Ostrów dźwig portowy wpadł do Kanału Kaszubskiego i się złamał. – W zdarzeniu nie ma osób poszkodowanych – dodał oficer KW PSP. Portal Trojmiasto.pl podał, że konstrukcja zajmuje około połowy toru wodnego i utrudnia żeglugę w tym miejscu.

W związku z silnym wiatrem i intensywnymi opadami deszczu, strażacy z woj. pomorskiego interweniowali w piątek ponad 340 razy. – Do tej pory odnotowaliśmy ponad 340 interwencji związanych z panującymi warunkami atmosferycznymi. Liczba ta cały czas rośnie – powiedział PAP przed godz. 19 dyżurny stanowiska kierowania Komendanta Wojewódzkiego PSP w Gdańsku. Większość interwencji dotyczyła usuwania połamanych drzew i konarów oraz podtopień. Nie było osób poszkodowanych.

W sobotę i niedzielę kolejne groźne burze

Niebezpieczne burze w Polsce będą przez cały weekend 28-30 czerwca. - W piątek burze wystąpią w całym kraju, w sobotę na południu i wschodzie, a w niedzielę głównie na zachodzie. Opady deszczu mogą być miejscami nawalne, powodując zalania i lokalne podtopienia - zapowiada IMGW i dodaje, że porywy wiatru w burzach mogą dobijać do 100 km/h. Przed niebezpiecznymi zjawiskami przestrzegał niedawno w rozmowie z "Super Expressem" rzecznik IMGW Grzegorz Walijewski. - Chciałbym zwrócić uwagę na przełom czerwca i lipca, bo burze i opady w tym czasie mogą być niebezpieczne - mówił nasz rozmówca.

#IMGWlive | 19:10 28.06W nocy miejscami przelotne opady deszczu i burze, tylko na zachodzie bez opadów. W czasie burz opady do 30 mm i grad. Lokalnie gęste mgły. Temp. min. od 14°C do 20°C. Wiatr nad morzem okresami porywisty, w czasie burz w porywach do ok. 80 km/h. pic.twitter.com/hOHzBsZ1jO— IMGW-PIB METEO POLSKA (@IMGWmeteo) June 28, 2024

