Starcie zimy z wiosną. Zaskakująca prognoza na początek tygodnia

Z prognozy na 29 stycznia wynika, że w nocy z poniedziałku na wtorek na południowym wschodzie możliwe są słabe opady śniegu. Biały puch może polecieć z nieba również na Podlasiu oraz Warmii i Mazurach. Jeśli chodzi o tereny nizinne, to na południu termometry mogą wskazywać do -4 stopni Celsjusza. Nad morzem IMGW ostrzega przed porywistym wiatrem, który z mieszkańcami województwa pomorskiego jest od kilku dni. Optymistycznie wygląda prognoza pogody na poniedziałek. Wygląda na to, że odczujemy klimat wczesnowiosenny.

Pogoda na jutro. Prognoza IMGW na poniedziałek, 29.01.2024

Na poniedziałek Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej zapowiada zachmurzenie małe i umiarkowane, tylko na wschodzie początkowo duże. Co ciekawe, nie ma żadnej wzmianki o opadach deszczu lub śniegu. Wiatr powinien być słaby, miejscami umiarkowany, na północy okresami porywisty, z kierunków południowych. Wygląda na to, że zima przegrywa pogodowe starcie o dominację w Polsce. Na mapie ostrzeżeń nie ma żadnych kolorów, związanych z poniedziałkiem.

- Temperatura maksymalna od 2°C na południu i wschodzie, około 5°C w centrum, do 10 stopni Celsjusza (!) na południowym zachodzie; w rejonach podgórskich Karpat lokalnie około 1°C - podaje IMGW w prognozie na 29 stycznia. Na najwyższe temperatury mogą liczyć mieszkańcy województwa dolnośląskiego i lubuskiego. Chłodno, ale nadal na plusie, będzie w województwie podlaskim.

Prognozy będziemy aktualizować w naszym serwisie. Niebawem przeanalizujemy nowe doniesienia meteorologów, związane z pogodą w lutym 2024 roku.