Zmiana pogody! Ociepli się, ale będzie wietrznie [Prognoza IMGW na 28.01.2024]

Paskudna pogoda! Deszcz i śnieg, a do tego wichury do 130 km/h [Prognoza IMGW na 27.01.2024]

Jaka pogoda będzie w niedzielę, 28 stycznia?

Informacje podane przez specjalistów z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej (IMGW) wskazują, że w niedzielę 28 stycznia miejscami zachmurzenie znacznie zmaleje. Najlepiej będzie na zachodzie Polski.

- W dzień na zachodzie pogodnie, na pozostałym obszarze zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami i rozpogodzeniami. Na wschodzie i południu miejscami słabe opady śniegu oraz deszczu ze śniegiem, po południu na ogół deszczu, stopniowo zanikające - podało IMGW.

Najzimniej będzie na wschodzie Polski. Temperatura wyniesie od -1°C na Podhalu i 1°C miejscami na wschodzie, około 3°C w centrum, do 7°C na zachodzie kraju. Wiatr będzie przeważnie słaby, z wyjątkiem Tatr, gdzie synoptycy przewidują wiatr do 70 km/h i zamiecie śnieżne.

- Wiatr słaby, nad morzem także umiarkowany, z kierunków zachodnich, tylko na zachodzie z kierunków południowych. W Tatrach początkowo wiatr w porywach do 70 km/h, powodujący zamiecie śnieżne - czytamy na stronie IMGW.

Pogoda IMGW dla Polski na jutro. Noc z niedzieli na poniedziałek (28.01.2024/29.01.2024)

Meteorolodzy z IMGW prognozują, że w nocy z niedzieli na poniedziałek (28.01.2024/29.01.2024) utrzyma się nieduże zachmurzenie, poza wschodem Polski, gdzie będzie duże, miejscowo z mgłą ograniczającą widoczność do 200 metrów. Na południowym wschodzie mogą wystąpić małe opady śniegu,

- Temperatura minimalna od -4°C do -2°C na południu, na pozostałym obszarze od -2°C do 1°C, tylko nad morzem do 2°C; najchłodniej w dolinach karpackich, od -9°C do -6°C. Wiatr słaby, nad morzem także umiarkowany i porywisty, z kierunków południowych - czytamy prognozę IMGW na noc z niedzieli na poniedziałek.