Totalna wichura w Polsce. Powyżej 200 km/h. Najsilniejsze porywy na świecie

Taka będzie pogoda w lutym. Wiosna przyjdzie do nas szybciej? Prognozy nie zostawiają złudzeń

Deszcz i śnieg nie odpuszczają. Do tego wichury nawet 130 km/h! Pogodowy armagedon [Prognoza IMGW 26.01.2024]

Zagrożenie czyha po zmroku! To nie wszystko. Jednoznaczna prognoza eksperta IMGW

Paskudna pogoda! Deszcz i śnieg, a do tego wichury do 130 km/h [Prognoza IMGW na 27.01.2024]

W prognozach, które codziennie podajemy w pogodowym oddziale "Super Expressu" dominowały ostatnimi czasy wichury, ale takich wartości mało kto się spodziewał. Specjaliści z Centrum Modelowania Meteorologicznego IMGW-PIB podali, że w środę, w godzinach wieczornych maksymalny poryw wiatru na Śnieżce wyniósł 202 km/h (!). Pasjonaci z serwisu fanipogody.pl dodali, ze Śnieżka znalazła się tej doby na pierwszym miejscu z najwietrzniejszych stacji meteorologicznych zgodnych ze standardami WMO na Świecie. Ostro wiało również na Kasprowym Wierchu - tam prędkość przekroczyła 130 km/h. Na tym jednak nie koniec, ponieważ pogoda szykuje kolejne "niespodzianki".

Wichury nie odpuszczą w weekend. Prognoza pogody

Z prognoz Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej wynika, ze w piątkowy wieczór na północy wiatr osiągnie prędkość do 100 km/h, a na zachodzie wiatr z kierunków południowych będzie przechodzić na zachodni. Wysoko w Sudetach porywy wiatru nawet do 120 km/h i tam wiatr powodował będzie zamiecie i zawieje śnieżne. W nocy z piątku na sobotę wichury nie opuszczą, a w dodatku pojawią się opady deszczu i deszczu ze śniegiem, a we wschodniej połowie kraju, na południu oraz Kaszubach śniegu. W kotlinach karpackich oraz miejscami na wschodzie lokalnie opady marznącego deszczu powodujące gołoledź.

Podczas weekendu wiatr będzie nieco słabszy, ale to nie oznacza, że nie może przynieść ze sobą utrudnień komunikacyjnych. W sobotę (27 stycznia 2024), nad morzem wichury osiągną poziom 85 km/h, a w takich przypadkach trzeba być gotowym na przerwy w dostawach prądu. Na wschodzie odnotujemy kolejne już w tym sezonie śnieżyce. Mapa ostrzeżeń IMGW zostanie zalana kolorowymi alertami.

Na szczęście podczas weekendu nie grożą nam siarczyste mrozy. Jedynie nocami temperatury na Podlasiu mogą spadać do -4 stopni. Na zachodzie tymczasem termometry pokażą nawet 7 stopni Celsjusza na plusie. Prognozy będziemy rzecz jasna aktualizować.