Pogoda na piątek 26.01.2024 - jaka będzie?

Z informacji przekazanych przez ekspertów z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej (IMGW) wynika, że w piątek (26 stycznia 2024) zachmurzenie w dzień będzie duże, miejscami większe przejaśnienia.

- We wschodniej połowie kraju i w górach przelotne opady śniegu lub śniegu z deszczem. Po południu na zachodzie i w centrum opady deszczu, miejscami o natężeniu umiarkowanym. Na północnym zachodzie wysokość opadów do około 10 mm - czytamy na stronie IMGW.

Jak donoszą synoptycy, temperatura maksymalna w piątek od 0°C na wschodzie, w centrum około 4°C, do 9°C na zachodzie. Na Suwalszczyźnie lokalnie -1°C. Wiatr słaby i umiarkowany, z kierunków zachodnich skręcający na południowe.

Eksperci przestrzegają przed wichurami.

- Po południu na zachodzie wiatr będzie wzmagać się do dość silnego, miejscami do silnego, od 30 km/h do 40 km/h, w porywach do 75 km/h, a na wybrzeżu do silnego, od 40 km/h do 50 km/h, w porywach do 85 km/h; na zachodzie wiatr z kierunków południowych będzie przechodzić na zachodni. Wysoko w Sudetach porywy wiatru 120 km/h, w Karpatach do 60 km/h. W górach wiatr powodował będzie zamiecie i zawieje śnieżne - podają.

Pogoda IMGW dla Polski na jutro. Noc z piątku na sobotę (26.01.2024/27.01.2024)

Według prognoz meteorologów z IMGW, w nocy z piątku na sobotę (26.01.2024/27.01.2024) zachmurzenie będzie duże, miejscami większe przejaśnienia. Miejscami, zwłaszcza we wschodniej połowie kraju opady deszczu, deszczu ze śniegiem, na wschodzie również opady śniegu. Wysoko w górach opady śniegu. We wschodniej połowie kraju przejściowo możliwe opady marznącego deszczu, powodujące gołoledź. W drugiej połowie nocy na zachodzie kraju opady będą zanikać. Wysokość opadów na południu Polski miejscami około 12 mm. Wysoko w Karpatach przyrost pokrywy śnieżnej o 12 cm. Temperatura minimalna od około -3°C na wschodzie i rejonach podgórskich Karpat, około 2°C w centrum, do 3°C na zachodzie. Wiatr umiarkowany i dość silny, w porywach do 75 km/h, zachodni i północno-zachodni, na wschodzie początkowo południowy. Na wybrzeżu silny i bardzo silny, od 45 km/h do 65 km/h, w porywach do 95 km/h. Wysokość Sudetach do 130 km/h, w Karpatach porywy do 100 km/h. W górach wiatr powodował będzie zamiecie i zawieje śnieżne.

Karetka zakopała się w grząskim trawniku bo na drodze pożarowej stoją słupki Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.