Końcówka stycznia 2024 upłynie nam pod znakiem silnego wiatru. Wichury mają być tak silne, że wywołać mogą spore szkody, a nasze bezpieczeństwo może być zagrożone. Jak informuje portal twojapogoda.pl, "nad północną Europą wędruje głębokie niże, a na południu panują potężne wyże". Taka sytuacja sprzyja wichurom, które co kilkadziesiąt godzin będą do Polski wracać. Niebezpiecznie zrobiło się już w poniedziałek (22 stycznia), kiedy na obwodnicy Bolkowa na Dolnym Śląsku strażacy musieli podnosić przewróconą przez wichurę ciężarówkę. Droga w tym miejscu była nieprzejezdna. Na szczęście nikt nie odniósł obrażeń. Wskaźniki wiatru wskazywały, że na południu Polski wiało z prędkością 80 km/h, a na górskich szczytach wiatr dochodził nawet do 140 km/h. Wichura łamała gałęzie, uszkadzała dachy i zrywała linie energetyczne.

W tym tygodniu nie odpoczniemy od wichur. Żywioł zmąci radość z ocieplenia

Niestety, to nie koniec wichur. Tak jak informowaliśmy wcześniej, żywioł wróci do Polski już w środę (24 stycznia), a podmuchy wiatru będą jeszcze silniejsze. W zachodniej Polsce może to być 90 km/h, zaś nad morzem - 120 km/h. Wysoko w górach zawieje jeszcze mocniej.

Wichura popsuje pogodę w Polsce. Choć zrobiło się cieplej, a śnieg i mróz znika z ulic, wiatr spotęguje uczucie chłodu. - Z zachodu na wschód kraju wędrować będzie aktywny front z intensywnymi opadami deszczu, a na wschodzie deszczu ze śniegiem i śniegu, szczególnie obfitymi z pierwszej połowie dnia - czytamy w artykule na twojapogoda.pl. Wichurom i opadom towarzyszyć mogą... burze, podczas których wiatr powieje najmocniej. Co ciekawe, na termometrach niemal wiosenne temperatury. 5-8 stopni Celsjusza, w zachodnich i południowych regionach nawet 12 kresek powyżej zera. Na terenach okołogórskich prognozowane nawet 15 stopni Celsjusza!

Z silnym wiatrem będziemy się mierzyć niemal przez cały tydzień. Silne, acz słabsze niż w środę, wichury będą też w czwartek (25 stycznia). Kolejny przypływ wiatru w sobotę (27 stycznia).

Źródło: TwojaPogoda.pl

