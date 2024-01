Ostre śnieżyce, wichury i siarczyste mrozy straszą Polaków. To kwestia godzin! Eksperci zapowiadają pogodowy koszmar

Zima nie odpuszcza, dlatego po 2-3 spokojniejszych dniach do Polski wrócą zawieje i zamiecie śnieżne. Zgodnie z prognozą IMGW pogoda zacznie się psuć w środę, 24 stycznia, wraz z przyjściem frontu atmosferycznego. W tym czasie, z uwagi na wysoką temperaturę, będzie padał głównie deszcz, choć śnieg i deszcz ze śniegiem mogą się pojawić na wschodzie. Z kolei na południu będzie padał marznący deszcz powodujący gołoledź. O ile mocny, porywisty wiatr będzie nam towarzyszył przez kilka dni, to właśnie 24 stycznia ma osiągnąć swoje apogeum - nad morzem będzie to nawet 100 km/h.

Atak zimy w sobotę, 27 stycznia

Opady deszczu ze śniegiem i śniegu utrzymają się przez czwartek i piątek, ale już tylko na wschodzie i południu Polski. Prawdziwe zamiecie i zawieje mogą natomiast uderzyć w sobotę, 27 stycznia.

- W sobotę zachmurzenie na ogół duże i padał będzie śnieg oraz deszcz ze śniegiem. Temperatura maksymalna wyniesie od 1°C na wschodzie do 6°C na zachodzie. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, tylko na zachodzie okresami dość silny i porywisty, w porywach osiągający do 65 km/h, a nad morzem do 80 km/h, zachodni i północno-zachodni - informuje IMGW w swojej najnowszej prognozie.

Podobnie będzie wyglądała pogoda w niedzielę, 28 stycznia. Pochmurno i z opadami będzie w całym kraju, choć śnieg pojawi się już tylko na wschodzie i południu. Przejaśniać może się za to na zachodzie kraju i Pomorzu. Nadal będzie mocno wiało, a temperatura wyniesie 0-5 stopni.

